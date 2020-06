ഒരു കോഴി, വണ്ടിയിൽ അമേരിക്കൻ പതാക; ശ്രേദ്ധേയമായി യുവതിയുടെ ഏകാംഗ പ്രതിഷേധം

ആഫ്രിക്കന്‍ വംശജനായ അമേരിക്കന്‍ പൗരന്‍ ജോര്‍ജ് ഫ്ലോയ്ഡിന്റെ കൊലപാതകത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് യുഎസിലെ 50 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രതിഷേധവും പ്രകടനങ്ങളും വ്യാപകമായി നടക്കുന്നതിനിടെ, ഒറ്റയ്ക്കൊരു മാര്‍ച്ചുമായി മുന്നേറുന്ന യുവതി ശ്രദ്ധനേടുന്നു. മിനസോട്ടയിലെ യുവതിയാണ് ഏകാംഗ പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. യുവതിയുടെ മകന്‍ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വാര്‍ത്തകളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിനു പേരാണ് പിന്തുണയുമായി സന്ദേശങ്ങള്‍ അയയ്ക്കുന്നത്.



ഒരു പ്ലക്കാര്‍ഡുണ്ട് യുവതിയുടെ കയ്യില്‍. ‘എനിക്കു ശ്വസിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല’ എന്നാണ് ഒരുവശത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ‘പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു’ എന്നു മറുവശത്തും. അര കിലോമീറ്ററോളം റോഡിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്കു നീങ്ങുന്ന യുവതിയെയും ചിത്രങ്ങളില്‍ കാണാം. ചിത്രങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളുമടങ്ങിയ ട്വീറ്റിന് നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം വന്‍പ്രചാരണമാണു ലഭിച്ചത്.



സുഹൃത്തുക്കളാരും കൂടാന്‍ തയാറാകാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് എന്റെ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നേറുന്നു എന്നാണ് ട്വീറ്റില്‍ മകന്‍ പറയുന്നത്. പൂന്തോട്ടത്തിലൂടെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന ചെറിയ വണ്ടിയില്‍ അമേരിക്കന്‍ പതാകയുമുണ്ട്. ഒപ്പം ഒരു പൂവന്‍ കോഴിയും. പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് കോഴി. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതിഷേധത്തിനും വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് യുവതിയുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. യുവതിയുടെ ധീരതയും ദയയും വാഴ്ത്തി പലരും മുന്നോട്ടുവരികയും ചെയ്തു.



നിങ്ങള്‍ എഴുന്നേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ ചിലപ്പോള്‍ ലോകം കൂടെ എഴുന്നേല്‍ക്കും. മറ്റുചിലപ്പോള്‍ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിനില്‍ക്കും - യുവതിയുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരാളുടെ കമന്റ്. എല്ലാ വീരനായകരും ആള്‍ക്കൂട്ടത്തില്‍ നിന്നല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. അമ്മയോടു പറയൂ അവര്‍ ചരിത്രത്തില്‍ ശരിയുടെ പക്ഷത്താണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന്. ഞങ്ങള്‍ അവരുടെയൊപ്പമുണ്ടെന്നും- മറ്റൊരാളുടെ കമന്റ്. എല്ലാം മറക്കുകയും പൊറുക്കുകയും ചെയ്ത് വീട്ടില്‍ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ത്രീ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്തുന്നത് തികച്ചും അസൂയാര്‍ഹമായ വസ്തുതയാണ്. അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്- പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.



നീതിക്കുവേണ്ടിയാകുമ്പോള്‍ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ആള്‍ക്കൂട്ടതിലാണോ എന്നതു സാരമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മുന്നിട്ടിറങ്ങാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയാണു പ്രധാനമെന്നുമാണ് മിക്കവരും പറയുന്നത്. പിന്തുണ കൂടിയതോടെ എല്ലാവര്‍ക്കും മമ്മി നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായി യുവതിയുടെ മകന്‍ വീണ്ടും സന്ദേശമയച്ചു. ഇത്രയും പേര്‍ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് കരുതിയില്ലെന്നും അസാധാരണമായ സഹകരണമാണു ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും കൂടി അയാള്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജോര്‍ജ് എന്നാണ് മകന്റെ പേര്.



