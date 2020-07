ലോക്ഡൗൺ ഒഴിവാക്കണം; വിവാഹം കഴിച്ചേ പറ്റൂ; പ്രതിഷേധവുമായി യുവതികൾ തെരുവിൽ

ലോകം ഇന്നേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സമരത്തിന് ഇറ്റലി വേദിയായിരിക്കുന്നു. അതും ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത്. സമരത്തിന്റെ മുന്നേറ്റനിരയിലുള്ളത് രാഷ്ട്രീയക്കാരോ സംഘടനാ ഭാരവാഹികളോ ഒന്നുമല്ല. സാധാരണക്കാർ. എന്നാൽ അവർ സാധാരണക്കാരല്ല താനും.



യുവതികളാണ് ഇറ്റലിയിൽ റോമിലെ തെരുവീഥികൾ കയ്യടക്കിയത്. അടുത്തിടെ വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്നവർ. കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തുടർച്ചയായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോക്ഡൗണിനെതിരെയായിരുന്നു യുവതികളുടെ സമരം. ലോക്ഡൗണിന്റെ ഭാഗമായി വിവാഹാഘോഷങ്ങൾക്കും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മതപരമായ കൂടിച്ചേരലിനും നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. ഇതാണ് പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങാൻ യുവതികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.



ജീവിതത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷത്തോടെയും പ്രതീക്ഷകളോടെയുമാണ് ഓരോരുത്തരും വിവാഹത്തിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ എന്നെന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട അവിസ്മരണീയമായ നിമിഷം. അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ആഘോഷങ്ങൾ. കുറച്ചൊക്കെ ആഢംബരങ്ങളും. എന്നാൽ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ എല്ലാറ്റിനും നിയന്ത്രണം വന്നിരിക്കുന്നു. മികച്ചൊരു വേഷം ധരിക്കാൻ പോലും ആർക്കും തോന്നാത്ത രീതിയിൽ വിഷാദവും നിശബ്ദതയും ലോകത്തെ കീഴടക്കുകയാണ്. കൂടെ ലോക്ഡൗണും. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് വിവാഹ വേഷത്തിൽ അടുത്തിടെ വിവാഹതിരാകേണ്ട യുവതികൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയത്.



ഒരു ഫ്ലാഷ് മോബിനു തന്നെയാണ് റോം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. റോമിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ട്രെവി ഫൗണ്ടനു സമീപമാണ് വിവാഹ വേഷ വിധാനങ്ങളോടെ യുവതികൾ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. വിവാഹത്തിനണിയേണ്ട ഗൗണും ആഭരണങ്ങളുമെല്ലാം യുവതികൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 15–ൽ അധികം പേർ ഈ അപൂർവ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. വിവാഹ വേഷത്തിൽ ആയിരുന്നെങ്കിലും ആരും മാസ്ക് മറന്നിരുന്നില്ല എന്നതും ഇവരുടെ പ്രകടനത്തെ ശ്രദ്ധേയമാക്കി. പ്ലക്കാർ‌ഡുകൾ കയ്യിലേന്തിയിരുന്നു യുവതികൾ. ‘നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ വിവാഹം’ എന്നതായിരുന്നു പ്ലക്കാർഡിലെ ആവശ്യം. ‘നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തില്ലേ’ എന്ന് ചില ബോർഡുകളിൽ എഴുതിയിരുന്നു. വിവാഹത്തിനുവേണ്ടി പള്ളികൾ തുറക്കൂ എന്ന ആവശ്യവും ചിലർ ഉന്നയിച്ചു.



ഇറ്റാലിയൻ പാർലമെന്റിനു മുന്നിലേക്കും യുവതികൾ പ്രകടനമായി എത്തി. വിവാഹാഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന സംഘാടകരും ഇവർക്കൊപ്പം ചേർന്നു. ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കുറയ്ക്കണം എന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ ആവശ്യം. 34,899 പേരാണ് ഇതുവരെ ഇറ്റലിയിൽ കോവിഡിന് കീഴടങ്ങിയത്. ലക്ഷക്കണക്കിനു പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രോഗവ്യാപനം കുറയാത്തതിനാൽ ലോക്ഡൗൺ കർശനമായി നടപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാസങ്ങൾ നീണ്ടതോടെ പ്രതിഷേധിക്കാതെ പറ്റില്ലെന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പലരും. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് യുവതികൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്.

