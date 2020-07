കോവിഡ് മാറിയെത്തിയപ്പോൾ രാധമ്മയെ തേടിയെത്തി ജീവിതത്തിലെ സങ്കട വാർത്ത; ഒടുവിൽ താരമായി

കോവിഡില്‍ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നത് സന്തോഷം പകരുന്ന വാര്‍ത്തയാണ്. മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര. എന്നാല്‍ തമിഴ്നാട്ടിലെ രാധമ്മയ്ക്ക് രോഗമുക്തി സന്തോഷത്തിനു പകരം സമ്മാനിച്ചത് കനത്ത ദുഃഖം. രോഗം മാറിയ രാധയെ ജോലിക്കു തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ തൊഴിലുടമ തയാറാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ ദുരവസ്ഥ.



രോഗം മാറി ക്വാറന്റീന്‍ സെന്ററില്‍ നിന്നു തിരിച്ചുവന്നപ്പോഴാണ് രാധയ്ക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഭീകരമായ വാര്‍ത്ത കേള്‍ക്കേണ്ടിവന്നത്. ചെന്നൈയില്‍ കെകെ നഗറില്‍ ഒരു പാര്‍പ്പിട സമുച്ചയത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷമായി രാധ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഒരു മാസം ജോലിക്കു പോകാനായില്ല. തിരിച്ചുചെന്നപ്പോഴാണ് ജോലി നഷ്ടമായ വിവരം അറിയുന്നത്. രാധയെ ജോലിക്കുവച്ചാല്‍ വീട്ടുകാര്‍ക്കും കോവിഡ് ബാധിക്കുമെന്നാണ് അവര്‍ കാരണമായി പറഞ്ഞത്.



രാധയുടെ സങ്കട വാര്‍ത്ത ടി നഗറിലെ പൊലീസ് കമ്മിഷണര്‍ ഹരി കിരണ്‍ അറിഞ്ഞു. സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിയ ഒരു ടെലിഫോണ്‍ കോളില്‍ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വിവരം അറിയുന്നത്. അവര്‍ രാധമ്മയെ സഹായിക്കാന്‍ തയാറായി. സാമ്പത്തിക സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എന്നാല്‍ രാധമ്മ അതു നിരസിച്ചു. തനിക്കു വേണ്ടത് പണമല്ലെന്നും ജോലിയാണെന്നും തീര്‍ത്തു പറഞ്ഞു.



രാധമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാണു താമസം. മറ്റാരും സഹായിക്കാനില്ല. ആരെയും ആശ്രയിക്കാന്‍ അവര്‍ തയാറുമല്ല ഒടുവില്‍ ഹരി കിരണ്‍ രാധമ്മ ജോലി ചെയ്യുന്ന അപാര്‍ട്മെന്റില്‍ എത്തി ഉടമസ്ഥരോടു സംസാരിച്ചു. ഒരിക്കല്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചു എന്നുവച്ച് അവര്‍ രോഗവാഹികളല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ബോധവത്കരണം നടത്തി. രാധമ്മ ജോലിക്കു വരാതിരുന്നതോടെ തങ്ങള്‍ വേറെ ആളെ ഏര്‍പ്പാടാക്കിയെന്നും അവരെ പിരിച്ചുവിടാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നുമായി വീട്ടുകാര്‍. ജോലിക്ക് അടുത്ത ഒഴിവ് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ജോലി കൊടുക്കാമെന്നും ഉറപ്പു നല്‍കി. വിവരം അറിഞ്ഞതോടെ രാധമ്മയ്ക്കും സന്തോഷം. അവര്‍ കാത്തിരിപ്പിലാണ്. 10 വര്‍ഷം താന്‍ ജോലി ചെയ്ത അതേ പാര്‍പ്പിട സമുച്ചയത്തില്‍ വീണ്ടും ജോലിക്കു പോകുന്ന നാളുകള്‍ക്കുവേണ്ടി.



തന്റെ കടമയില്‍ നിന്നു മാറി ഒരു പാവം സ്ത്രീയെ സഹായിക്കാന്‍ സന്‍മനസ്സ് കാണിച്ച ഹരി കിരണിന്റെ പ്രവൃത്തി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചു. ഐപിഎസ് അസോസിയേഷനും വാര്‍ത്ത അറിഞ്ഞു. അവരും ഹരിയെ അഭിനന്ദിച്ചു. അനുമോദിച്ചു. മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തിയായി വാഴ്ത്തി ട്വിറ്ററിലൂടെ വാര്‍ത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ ചെന്നൈയിലെ താരങ്ങളാണ് പാവം രാധമ്മയും ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഹരി കിരണും.

