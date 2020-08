40 ദിവസം കോമയിൽ, മാസങ്ങളോളം വെന്റിലേറ്ററിൽ: കൊറോണ അതിജീവനത്തിന്റെ വേറിട്ടമുഖം

കൊറോണാ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം ലോകമെങ്ങും ഭീഷണി പരത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും രോഗബാധിതരായ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ രോഗമുക്തി നേടുന്നത് ആയാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ അഞ്ചു മാസക്കാലം നീണ്ട ജീവൻമരണ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ കോവിഡിനെ തോൽപ്പിച്ച കഥയാണ് 35 കാരിയായ ഫാത്തിമ ബ്രിഡിലിന്റേത്. യുകെയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും അധിക കാലം രോഗിയായി തുടർന്ന വ്യക്തിയാണ് ഫാത്തിമ.



ഒരു മാസത്തെ മൊറോക്കോ സന്ദർശനത്തിനുശേഷം യുകെയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോഴാണ് ഫാത്തിമയെ രോഗം ബാധിച്ചത്. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് നീണ്ട 141 ദിവസം മരണത്തോട് പടവെട്ടി ഫാത്തിമയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ തുടരേണ്ടിവന്നു. കോവിഡിനൊപ്പം ന്യൂമോണിയയും രക്തദൂഷ്യവും എല്ലാം കടന്നു കൂടിയതോടെ ബോധരഹിതയായി 40 ദിവസം കോമാ സ്റ്റേജിൽ തുടരുകയായിരുന്നു ഫാത്തിമ. ഇതിനിടെ ശ്വാസകോശം തകരാറിലായതോടെ അവരെ വെൻറിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി. 105 ദിവസമാണ് വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തിൽ ഫാത്തിമ ജീവൻ നിലനിർത്തിയത്.



വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ചിന്തിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറം ഭീകരമായിരുന്നു. വേദന സഹിക്കാനാവാതെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചു പോയതായി ഫാത്തിമ പറയുന്നു. ഈ അസ്വസ്ഥതകളെ എല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഏകദേശം അഞ്ചു മാസത്തിനു ശേഷമാണ് ഫാത്തിമ പുറംലോകം കണ്ടത്. ഇക്കാലമത്രയും ഫാത്തിമയുടെ ഭർത്താവായ ട്രേസിക്ക് പോലും അവരെ കാണാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല.



ആശുപത്രി വിട്ടു വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷവും ഫാത്തിമയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെഡിക്കൽ സംഘത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. രോഗബാധയെത്തുടർന്ന് ഫാത്തിമയുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് ഉണ്ടായ തകരാർ പൂർണമായി പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും ജീവൻ തിരികെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഫാത്തിമയും ഭർത്താവും. പൂർണ്ണമായി ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത ശേഷം എന്നെങ്കിലും തന്നെ ചികിത്സിച്ച ആശുപത്രിക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് ലാബ് ടെക്നീഷ്യനായ ഫാത്തിമ ബ്രിഡിൽ.

English Summary: UK’s longest-suffering Covid-19 patient finally returns home after a record-breaking 141 days in hospital – including 105 on a ventilator