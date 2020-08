10 വർഷത്തിനിടെ അമേരിക്കയിൽ ന്യൂ ഹാംപ്ഷയറിലെ സ്ത്രീക്ക് ലഭിക്കുന്നതു രണ്ടാമത്തെ മുഖം. കാർമൻ ബ്ലാൻഡിൻ ടാൾടൻ എന്ന യുവതിക്കാണ് ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവതയായി പുതിയ മുഖപ്രസാദം. ആറു വർഷം മുൻപാണ് ടാൾടണിന് ആദ്യത്തെ മുഖശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നത്. മുൻ ഭർത്താവിന്റെ ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിൽ മുഖം പാടേ തകർന്നതിനെത്തുടർന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ. എന്നാൽ ആദ്യ ശസ്ത്രക്രിയ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു മുഖത്തിന് ഉടമയായിരിക്കുകയാണ് ടാൾടൻ.

അമേരിക്കയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടു ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയയാകുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ത്രീയാണ് ടാൾടൻ. ലോകത്തിലെതന്നെ രണ്ടാമത്തെയാളും. ആരിൽനിന്നാണ് ടാൾടന് രണ്ടാമതും മുഖം ലഭിച്ചതെന്ന് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞമാസം ബോസ്റ്റണിലെ ബ്രിഗാം ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ചരിത്രം കുറിച്ച ശസ്ത്രക്രിയ. 52 വയസ്സുള്ള ടാൾടൻ നഴ്സാണ്. ഇനിയവർക്ക് പതിവുപോലതന്നെ ജോലിക്കു പോകാം. സാധാരണ ജീവിതവും സാധ്യം.



ഞാൻ സന്തോഷവതിയാണ്: മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ താമസിക്കുന്ന ടാൾടൻ ആവേശത്തോടെ പറയുന്നു. പുതിയ മുഖത്തിന്റെ ചിത്രം ലോകത്തെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ട് അവർക്ക്. എന്നാൽ മുറിവുകൾ ഇനിയും കരിയാനുള്ളതിനാൽ കുറച്ചുനാൾ നാൾ കൂടി കാത്തിരിക്കാനാണ് തീരുമാനം. വേദനയൊക്കെ പോയി. ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയൊരു അധ്യായമാണ്. ഒരു വർഷമായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പൂർണമായും സന്തോഷവതി. ഇതായിരുന്നു എനിക്കുവേണ്ടിയിരുന്നത്. ഈ മുഖം എനിക്കു യോജിക്കുന്നെന്ന് കണ്ടവരൊക്കെ പറഞ്ഞു– ടാൾടൻ പറയുന്നു.



ലോകത്താകെ 40 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ മുഖം മറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അമേരിക്കയിൽ ഒട്ടാകെ 16 പേർക്കും. എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ ഇതുവരെ മറ്റാർക്കും രണ്ടാമതൊരു മുഖശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. 2018 ൽ ഒരു ഫ്രഞ്ചുകാരന് പ്രതിരോധശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ആദ്യ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കുശേഷം രണ്ടാമതും ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ടിവന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.



ടാൾടന്റെ 20 മണിക്കൂർ നീണ്ട രണ്ടാമത്തെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് പോമാക് എന്ന ഡോക്ടറാണ്. ടാൾടൻ വീണ്ടും ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നതു കൊണ്ടാണ് തനിക്കും ധൈര്യം വന്നതെന്ന് ഡോ.പോമാക് പറയുന്നു. 42 സഹ ഡോക്ടർമാരും പോമാക്കിന് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ടാൾടൻ ഭാഗ്യവതിയാണെന്നാണ് ഡോ.പോമാക് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രമാത്രം യോജിക്കുന്ന ഒരു മുഖം ലഭിച്ചത്. ഇനി ഈ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് മറ്റൊരു ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.



2007 ലായിരുന്നു ടാൾടന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച ആക്രമണം. അവർക്ക് മറ്റൊരു പുരുഷനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്താൽ ഭർത്താവ് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. മുഖത്ത് 80 ശതമാനമാണ് പൊള്ളലേറ്റത്. ആക്രമണത്തിന്റെ പേരിൽ ടാൾടന്റെ ഭർത്താവിന് ലഭിച്ചത് 30 വർഷം തടവ്. 2007 ൽ ജയിലിൽ വച്ച് അയാൾ മരിച്ചു. എന്നാൽ തന്നെ ആക്രമിച്ച വ്യക്തിയോടു പോലും ക്ഷമിച്ച ചരിത്രമാണ് ടാൾടന്റേത്. തനിക്ക് ആദ്യമുഖം നൽകിയ വ്യക്തിയുടെ മകളുമായും അവർക്ക് സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നു.

ആദ്യം ലഭിച്ച മുഖത്തേക്കാൾ യോജിച്ചതാണ് തനിക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചതെന്ന് ടാൾടൻ അവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ സഹോദരിക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഈ മുഖവുമായി പരിചയമായിവരാൻ കുറച്ചു സമയമെടുക്കുമെന്നും അവർ പറയുന്നു. എന്തായാലും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസിയാണ് ടാൾടൻ. തകരാത്ത ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിതത്തെ നേരിടാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം.

