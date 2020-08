ധോണി വീണ്ടും അച്ഛനായോ എന്ന് ആരാധകര്‍; ചിത്രം പങ്കുവച്ച് സാക്ഷി– വൈറൽ

മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ മഹേന്ദ്രസിങ്ങ് ധോണിയും ഭാര്യ സാക്ഷിയും മകൾ സിവയും എക്കാലവും ആരാധകരുടെ പ്രിയതാരങ്ങളാണ്. പലപ്പോഴും ധോണിയുടെ മകൾ സിവയുടെ രസകരമായ പല വിഡിയോകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകാറുണ്ട്. സാക്ഷിയാണ് ധോണിയുടെയും മകളുടെയും സന്തോഷകരമായ വിഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കാറുള്ളത്. അക്കൂട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാക്ഷി പങ്കുവച്ച സിവയുടെ ഫോട്ടോകളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളി‍ൽ വൈറലാകുന്നത്.

ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ മടിയിലിരുത്തിയുള്ള സിവയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് സാക്ഷി പങ്കുവച്ചത്. ധോണി–സാക്ഷി ദമ്പതികൾക്ക് ഒരു ആൺകുഞ്ഞു ജനിച്ചോ? എന്നാണ് ആരാധകരുടെ സംശയം. ചിത്രത്തിനു താഴെ നിരവധി പേരാണ് കമന്റുകളുമായി എത്തിയത്. അടുത്തിടെ ഹർദിക് പാണ്ഡ്യയ്ക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കുഞ്ഞാണ് സിവയുടെ മടിയിലുള്ളതെന്നാണ് ചിലരുടെ കമന്റുകൾ. കഴിഞ്ഞമാസമാണ് ഹര്‍ദിക്കിനു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത്.

നിങ്ങൾ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കൂടി മാതാപിതാക്കളായോ? ഇരുവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. എന്നിങ്ങനെയാണ് പലരുടെയും കമന്റുകൾ. പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി. 5ലക്ഷത്തോളം ലൈക്കുകളാണ് മണിക്കൂറുകൾക്കകം ലഭിച്ചത്. നിരവധി കമന്റുകളും എത്തി.

English Summary: Fans left guessing after MS Dhoni's wife Sakshi shares pictures of Ziva with a newborn baby