റഫ്രിജറേറ്റർ‌ സ്റ്റാൻഡ് ആക്കി അധ്യാപികയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്; വൈറൽ ചിത്രം

കോവിഡ് കാലത്തെ പരിമിതികളെ നേരിടാൻ നൂതന മാർഗങ്ങളും രീതികളും കണ്ടുപിടിച്ചവരുണ്ട്. അവരിൽ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരുമൊക്കെയുണ്ട്. ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ ഹിറ്റായി. ചിലതു സൂപ്പർഹിറ്റ്. ചിലവ ആരുമറിയാതെ പോയിട്ടുമുണ്ട്.



കോവിഡ് വ്യാപിച്ചതോടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സ് ട്രെൻഡ് ആയപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും പല പരിമിതികളെയും അതിജീവിക്കേണ്ടിവന്നു. നെറ്റ് വർക് കവറേജ് ആയിരുന്നു ചിലരുടെ പ്രശ്നം. വീടിന്റെ മുകളിലും ടെറസുകളിലുമൊക്കെ കയറി പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചവരുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനുവേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു മറ്റൊരു വെല്ലുവിളി.



ഒരു അധ്യാപിക തന്റെ പരിമിതികളെ അതിജീവിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സ് വിജയകരമായി നടത്തിയത് മറ്റുള്ളവർക്കും വിലയേറിയ പാഠമായി. മൊബൈൽ ഫോൺ സ്റ്റാൻഡായി റഫ്രിജറേറ്ററാണ് ഈ അധ്യാപിക ഉപയോഗിച്ചത്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സമയത്തായിരുന്നു അധ്യാപികയുടെ പരീക്ഷണം. മോനിക്ക യാദവ് എന്ന അധ്യാപികയുടെ ചിത്രം ഒരു അടിക്കുറിപ്പോടെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സംഭവം പെട്ടെന്നുതന്നെ ട്രെൻഡ് ആകുകയും ചെയ്തു. റഫ്രിജറേറ്റർ‌ സ്റ്റാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സ് നടത്തുന്ന അധ്യാപികയെ കാണൂ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് മോനിക്ക വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.



രണ്ടു കണ്ടെയ്നറുകൾക്കു മുകളിലാണ് അധ്യാപിക റഫ്രിജറേറ്റർ സ്റ്റാൻഡ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡിനു താഴെ മേശപ്പുറത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പറുകളിൽ ടീച്ചർ കുട്ടികൾക്കുള്ള പാഠങ്ങൾ എഴുതുന്നുമുണ്ട്. റഫ്രിജറേറ്റർ ട്രേ കിട്ടിയതോടെ ടീച്ചറിന്റെ ഓൺലൈൻ പഠനം ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നു.



കഠിനകാലം പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾക്കുള്ള അവസരമാണെന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പലരുടെയും കമന്റ്. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും ലൈവ് ആയി ക്ലാസ്സ് എടുക്കേണ്ടിവന്നതോടെയാണ് പലരും പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് തയാറായത്. പഠിച്ചിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, കുട്ടികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയണം. ഹോം വർക്ക് കൊടുക്കണം. അടുത്ത ദിവസത്തേക്കുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തണം എന്നിങ്ങനെ പല ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടിവന്നതോടെ പല അധ്യാപകരും ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവിക ജൻമവാസനയോടെ അവർ പരിമിതികളെ കരുത്താക്കി മാറ്റുകയാണ്.



കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂർണതോതിൽ പഠനം തുടങ്ങാനാവുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയങ്ങൾ‌ നിലനിൽക്കുന്നു. സ്കൂളുകൾ തുറന്നാലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും തുടരുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സൂചനകൾ. പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളും ഈ മാതൃകയാണ് പിന്തുടരുന്നത്.



