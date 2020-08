ഫോട്ടോയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒഴിഞ്ഞ കസേര; വിചിത്ര ലൈസൻസ് കാർഡ് കണ്ട് അമ്പരന്ന് യുവതി

ഡ്രൈവിങ്ങ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഡ്രൈവിങ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കൂടി വരികയാണ്. 18 വയസാകുമ്പോൾ നമുക്കിടയിൽ മിക്കവരും ചുരുങ്ങിയത് ഇരുചക്രവാഹന ലൈസൻസ് എങ്കിലും എടുക്കും. പിന്നീട് പുതുക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ പുതുക്കിയ ലൈസന്‍സിലെ ഫോട്ടോ കണ്ട് അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു യുവതി. സ്വന്തം മുഖത്തിന്റെ ഫോട്ടോ നൽകേണ്ട സ്ഥലത്ത് ലൈസൻസ് കാർഡിൽ ഒഴിഞ്ഞ കസേരയുടെ ചിത്രം.



യുഎസിലാണ് സംഭവം. ജേയ്ഡ് ഡോഡ് എന്ന യുവതിയാണ് തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് തന്റെ ലൈസൻസ് ജേയ്ഡ് ഓൺലൈനിലൂടെ പുതുക്കിയത്. എന്നാൽ, യുവതിയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു പുതുക്കിയ ലൈസൻസ് കാര്‍ഡ് എത്തിയത്. കാർഡിൽ ജെയ്ഡിന്റെ ചിത്രമില്ല. പകരം ഒഴിഞ്ഞ കസേരയാണ് കാർഡിലുള്ളത്. ‘അടുത്തിടെ ഞാൻ വാഹനലൈസന്‍സ് പുതുക്കിയിരുന്നു. ഇതാണ് എനിക്ക് മെയിലിൽ കിട്ടിയ പുതിയ ലൈസൻസ്’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് യുവതി ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചത്.



തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഇങ്ങനെയൊപു ചിത്രം വന്നതെന്നാണ് മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. അബദ്ധം പറ്റിയതാണെന്നും വകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു സംഭവിച്ച പിഴവൽ തനിക്ക് പരാതിയില്ലെന്ന് ഡോഡ് പറഞ്ഞു. കൊറോണ മഹാമാരിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കുറച്ചു സമയത്തേക്കെങ്കിലും തന്നെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും ചിരിപ്പിച്ചെന്നും ജെയ്ഡ് പറഞ്ഞു. ‘ എന്റെ പുതിയ ലൈസൻസ് കണ്ട് ബോസ് വരെ ചിരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോലിക്കിടെ ഓഫിസിന്റെ വാതിലിലുള്ള കസേര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം തമാശയായി അത് ജയ്ഡാണെന്നു കരുതി എന്നു പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. ’– ജേയ്ഡ് പറഞ്ഞു.



ജെയ്ഡ് പങ്കുവച്ച ഫോട്ടോ വളരെ പെട്ടന്നു തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. നിരവധി പേർ ചിത്രം പങ്കുവയ്ക്കുകയും കമന്റിടുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ജെയ്ഡ് പുതിയ ലൈസൻസ് എടുത്തത്.

English Summary: US woman receives driving license with photo of empty chair