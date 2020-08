നാലു വര്‍ഷം മുന്‍പ് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുന്‍പ് പ്രശസ്ത ഗായിക റിഹാന്ന ശ്രദ്ധേയയായത് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥി ഹിലറി ക്ലിന്റന്റെ ചിത്രമുള്ള ടി ഷര്‍ട്ട് ധരിച്ചാണ്. ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ ഹിലറിയും റിഹാന്നയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞുനിന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നപ്പോള്‍ റിഹാന്ന വീണ്ടും താരമായിരിക്കുന്നു. സമൂഹമാധ്യമത്തിലാണ് നാലു വര്‍ഷം മുന്നത്തെയും ഇപ്പോഴത്തെയും ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.



ആദ്യ ചിത്രത്തില്‍ റിഹാന്ന ഹിലറിയുടെ മുഖമുള്ള ടി ഷര്‍ട്ട് അണിഞ്ഞു നില്‍ക്കുകയാണ്. ഹിലറിയുടെ മുഖമുള്ള ടി ഷര്‍ട്ട് അണിഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന റിഹാന്നയുടെ ചിത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ ടി ഷര്‍ട്ടിലുള്ളത്. ഞാന്‍ അവരോടപ്പമാണ്. അതേ അവരോടൊപ്പം എന്നൊരു അടിക്കുറിപ്പും ഇപ്പോഴത്തെ ഷര്‍ട്ടിലുണ്ട്. രണ്ടും ചിത്രങ്ങളും കൂടി ഒരുമിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ച സജീവമായി. അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നാലു വര്‍ഷം മുന്‍പ് പരാജയപ്പെട്ട ഹിലറി ക്ലിന്റനും. ‘ഞാനും മറന്നിട്ടില്ല’ എന്ന രണ്ടു വാക്കുകളാണ് കമന്റായി ഹിലറി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

നാലു വര്‍ഷം മുന്‍പ് താന്‍ ആര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണോ പോരാടിയത് അവര്‍ക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് താന്‍ ഇപ്പോഴും എന്നാണ് റിഹാന്ന ഉദ്ദേശിച്ചത്. താന്‍ ഒന്നും മറന്നിട്ടില്ലെന്നും തന്റെ പ്രവൃത്തി കൃത്യമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു എന്നും അവര്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ തരംഗമായിരിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിനുപേരാണ് പോസ്റ്റിനു താഴെ കമന്റുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിക്കുവേണ്ടി ജോ ബൈഡനാണ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥി. ദക്ഷിണേഷ്യന്‍ വംശജയായ കമല ഹാരിസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയും. ബൈഡനെ നേരിടുന്നത് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് തന്നെ.

English Summary: Remember Rihanna's Hillary Clinton shirt from 2016? US Senator hasn't forgotten either