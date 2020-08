50കാരിക്ക് നിഷ്ഠൂര പീഡനം; വിഡിയോ കണ്ടു വിറങ്ങലിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ; ഇരയെ കണ്ടെത്തി

50 വയസ്സുകാരിയെ പിഡിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ കണ്ട് വിറങ്ങലിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. ബിഹാറിലെ പാറ്റ്നയില്‍ രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ സംഭവം ഉണ്ടായത്. സമൂഹമനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം പുറംലോകമറിഞ്ഞത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും. ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന്റെ വിഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് അക്രമത്തിന് ഇരയായ സ്ത്രീയെ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. ഭയന്നാണ് അക്രമത്തിൽ പരാതി നൽകാതിരുന്നെന്നായിരുന്നു സ്ത്രീയുടെ പ്രതികരണം.

ഗൗരിചാക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുുള്ള ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വിഡിയോ പൊലീസ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനെ പൊലീസ് സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ചതെന്ന് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ രാജേഷ് കുമാർ മണ്ഡാൽ പറഞ്ഞു. ‘ടൗണിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു സ്ത്രീ. ഓട്ടോറിക്ഷ കാത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ബൈക്കിൽ വന്ന ഒരാൾ ഗ്രാമത്തിൽ വിടാമെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു.’– അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സ്ത്രീ ബൈക്കിൽ കയറി. എന്നാൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് അയാൾ നിരവധിപേരെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനു പകരം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ആറ് പേർ കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നും സ്ത്രീ പറഞ്ഞതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ‘നാലുപേർ സ്ത്രീയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു. അതിൽ മൂന്നു പേർ ഓടിപ്പോയി. കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ വിഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.’– സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ പറഞ്ഞു.

പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇരയായ സ്ത്രീ സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകി. പ്രതികളില്‍ ഒരാളുടെ പേര് അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ സ്ത്രീക്ക് അറിയാം. അത് അയാളെ കണ്ടെത്താൻ സഹായകമാകും. സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന നാണക്കേടോർത്താണ് പരാതിപ്പെടാതിരുന്നതെന്നും സ്ത്രീ പറഞ്ഞതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇക്കാര്യം സ്ത്രീ കുടുംബത്തെ പൊലും അറിയിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary: Bihar: 50-year-old woman gang-raped in Patna; police initiate action after video goes viral