ക്യാമറയോ തോക്കോ? കെന്നഡിയുടെ മരണരഹസ്യം ഒളിപ്പിച്ച കൈകൾ; ആരാണ് ‘ബബൂഷ്ക’?

അമേരിക്കൻ ജനത മറക്കില്ല 1963 നവംബർ 22ലെ ആ ഉച്ചനേരം. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോൺ എഫ്. കെന്നഡി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസം. ടെക്സസിലെ ഡാലസിലെ തെരുവിലൂടെ കെന്നഡിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം കടന്നു പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനു വെടിയേറ്റത്. തുറന്ന കാറിലായിരുന്നു യാത്ര. യുഎസ് മറീനായിരുന്നു ലീ ഹാർവി ഓസ്‌വാൾഡായിരുന്നു കൊലയ്ക്കുപിന്നിലെന്നാണു പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ കൊലപാതകം സംഭവിച്ച് 48 മണിക്കൂറിനകം പൊലീസിന്റെ മൂക്കിൻ തുമ്പത്തുവച്ച് ലീയും കൊല്ലപ്പെട്ടു. അതോടെ, കെന്നഡിയുടെ കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ രഹസ്യവും ലീയ്ക്കൊപ്പം കല്ലറയിൽ മറയുകയായിരുന്നു.



ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30ന് കെന്നഡി വെടിയേറ്റു വീണ സ്ഥലത്തിനു തൊട്ടടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ പേരെയാണ് കേസിന്റെ ഭാഗമായി എഫ്ബിഐ ചോദ്യം ചെയ്തത്. പൊതുജനമെടുത്ത ഫൊട്ടോകളും വിഡിയോകളും പരിശോധിച്ചു. അത്തരമൊരു പരിശോധനയ്ക്കിടെ കണ്ടെത്തിയ കാഴ്ച ഇന്നും ലോകത്തിനു മുന്നിലെ വലിയ രഹസ്യമാണ്. ബബൂഷ്‌ക ലേഡിയെന്നു പിന്നീട് കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ ചിത്രത്തിലെ വയോധികയെ ലോകം പിന്നീടൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. കെന്നഡിയെ ആരാണു കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നു കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാനാകുന്ന തെളിവുമായാണ് അവർ അപ്രത്യക്ഷമായത്.



സംഭവം നടക്കുമ്പോൾതന്നെ ഏറെ പ്രായമായിരുന്നു അവർക്ക്. അതിനാൽത്തന്നെ ഇതിനോടകം മരിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകാം. പക്ഷേ കെന്നഡിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിഗൂഢത പോലെ ഇന്നും എഫ്ബിഐ റെക്കോർഡുകളിലും ജനമനസ്സിലും കെടാതെ ജ്വലിക്കുകയാണ് ആ രഹസ്യവും. ഡാലസിലെ ഡീലി പ്ലാസ പാർക്കിനു സമീപത്തുവച്ചാണ് കെന്നഡി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ആ സമയം വാഹനവ്യൂഹത്തിനു ചുറ്റിലുമുണ്ടായിരുന്നത് ഏതാനും പേർ മാത്രം. അവരിൽ പലരെയും പൊലീസ് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി ചോദ്യം ചെയ്തു. തിരിച്ചറിയാത്ത പലർക്കും ഓരോ പേരുകളും നൽകി– അംബ്രല മാൻ, ബാഡ്ജ് മാൻ എന്നിങ്ങനെ. അക്കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ബബൂഷ്ക ലേഡിയും.



റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ ബബൂഷ്‌ക എന്നാൽ വയോധിക എന്നർഥം. അവിടെ വയോധികർ തലയ്ക്കു ചുറ്റും കെട്ടുന്നതു പോലെ ഒരു സ്കാർഫ് ബബൂഷ്‌ക ലേഡിയും കെട്ടിയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവർ റഷ്യക്കാരിയാണെന്ന നിഗമനത്തിലേക്കു പൊലീസെത്തിയത്. ഒരു പുൽത്തകിടിയിലായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം അവരും നിന്നത്. കയ്യിൽ എന്തോ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നതായി പിന്നീട് ചിത്രങ്ങളിൽനിന്നു കണ്ടെത്തി. അതു ക്യാമറയാണെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്. കെന്നഡി പോകുമ്പോൾ അവർ തുടരെ ചിത്രം പകർത്തുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. ബബൂഷ്‌ക ലേഡി നിന്നതിന് നേരെ എതിർവശത്തുനിന്നായിരുന്നു കെന്നഡിക്കു നേരെ വെടിയുണ്ടകൾ പാഞ്ഞെത്തിയത്. അതിനാൽത്തന്നെ കൊലപാതകിയുടെ ചിത്രം കൃത്യമായും അവരുടെ ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകണം.



പലരുടെയും ക്യാമറയിലും വിഡിയോയിലും ബബൂഷ്‌ക ലേഡിയുടെ മുഖം പതിഞ്ഞിരുന്നു. നീണ്ട കോട്ട് ധരിച്ചു നിന്ന അവർ മുഖം കൈകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കു മറയ്ക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നതു പോലെ വിഡിയോകളിൽ കാണാം. അവയെല്ലാം എഫ്ബിഐ പരിശോധിച്ചു. കെന്നഡിക്കു വെടിയേൽക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാവരും ചിതറിയോടുകയും നിലത്തു കമഴ്ന്നു കിടക്കുകയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വയോധിക മാത്രം നിന്നിടത്തുനിന്ന് അനങ്ങിയില്ല. പിന്നീട് പതിയെ നടന്ന് തെരുവിനപ്പുറം കടന്ന് ബഹളത്തിനിടെ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു. എഫ്ബിഐ ഒട്ടേറെ അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും ബബൂഷ്‌ക ലേഡിയെപ്പറ്റി പിന്നീട് ലോകം കേൾക്കുന്നത് 1970ലാണ്.



നർത്തകിയും ഗായികയുമായ ബെവെർലി ഒലിവർ എന്ന വനിത താനാണ് ബബൂഷ്‌കയെന്ന വാദവുമായി രംഗത്തെത്തി. തന്റെ യാഷിക്ക സൂപ്പർ 8 ക്യാമറയിലാണ് ദൃശ്യങ്ങളെടുത്തതെന്നും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കെന്നഡിയുടെ വധം നടന്ന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം, എഫ്ബിഐ ഏജന്റുകളാണെന്നു പറഞ്ഞ് രണ്ടു പേരെത്തി ക്യാമറ കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നുവെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. ഇതു നുണയാണെന്നു തെളിയാൻ അധികം സമയം വേണ്ടിവന്നില്ല. 1963ൽ മെലിഞ്ഞു നീണ്ട പതിനേഴുകാരിയായിരുന്നു ബെവെർലി. ചിത്രങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ ബബൂഷ്കയ്ക്ക് ഏറെ പ്രായമുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല അക്കാലത്ത് ബെവെർലി പറഞ്ഞ ക്യാമറ ഇറങ്ങിയിരുന്നതുമില്ല! എന്നാൽ പൊതുജനത്തിനു ലഭ്യമാക്കും മുൻപുള്ള പ്രോട്ടോടൈപ്പായിരുന്നു തന്റെ കയ്യിലെ ക്യാമറ എന്നു പറഞ്ഞാണ് ബെവെർലി ഇതിനെ എതിർത്തത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം ഇക്കാര്യം മറച്ചുവച്ചു എന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ–മരിജ്വാനയുടെ ലഹരിയിലായിരുന്നു തന്റെ ജീവിതമെന്നും അന്ന് അതിന്റെ പ്രസക്തി മനസ്സിലായില്ലെന്നും മറുപടി.



എന്നാൽ നിഗൂഢ സിദ്ധാന്തക്കാരുടെ കണ്ടെത്തൽ പ്രകാരം റഷ്യയുടെ ചാരപ്രവർത്തകയായിരുന്നു ബബൂഷ്‌ക ലേഡി. അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് ക്യാമറയല്ല തോക്കായിരുന്നെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഉന്നം നോക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇടയ്ക്കിടെ ആ ഉപകരണം കണ്ണിൽ ചേർത്തുവച്ചതെന്നും വാദത്തിനു തെളിവായി അവർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു. പെൺ വേഷം കെട്ടിയ ഒരു സീക്രട്ട് സർവീസ് ഏജന്റാണ് ബബൂഷ്‌ക ലേഡിയെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട്. ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ച കൂട്ടത്തിൽ എഫ്ബിഐ അതിന്റെ സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല; ആണിന്റെ പല ശാരീരിക രീതികളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ബബൂഷ്‌കയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് ബൈനോക്കുലറായിരുന്നെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.



കൊലപാതകത്തിന്റെ ഞെട്ടലിൽ അവർ അവിടെനിന്നു മാറുകയും പിന്നീട് വിവാദമായപ്പോൾ നിശബ്ദമായൊളിച്ചതാകാമെന്നും ഒരു വാദമുണ്ട്. അപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം ബാക്കി– ലോക പൊലീസായ എഫ്ബിഐയ്ക്കു പോലും കണ്ടെത്താനാകാതെ അവർ എവിടേക്കു മറഞ്ഞു? എന്തുകൊണ്ട് മറ്റനേകം പേരെപ്പോലെ സ്വന്തം ‘ഐഡന്റിറ്റി’ വെളിപ്പെടുത്തി പൊലീസിനു മുന്നിലേക്കെത്തിയില്ല? തന്റെ കയ്യിലുള്ള തെളിവുകളോ ദൃക്‌സാക്ഷി വിവരണമോ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നൽകിയില്ല? അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിഗൂഢ വനിതകളിലൊന്നായി മാധ്യമങ്ങൾ ബബൂഷ്‌ക ലേഡിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും ഇക്കാരണങ്ങൾകൊണ്ടാണ്.



English Summary: Who Was the Mysterious Babushka Lady at John F Kennedy's Assassination at Dallas?