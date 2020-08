യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയായി ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ; കമലയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി നിക്കി ഹേലി

അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങള്‍ അടുക്കുന്തോറും ചര്‍ച്ചകളില്‍ ഇന്ത്യ നിറയുകയാണ്; ഒപ്പം ഇന്ത്യന്‍ വനിതകളും. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി ദക്ഷിണേഷ്യന്‍ വംശജയായ കമല ഹാരിസ് രംഗത്തു വന്നതോടെയാണ് ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ പശ്ചാത്തലം കൈവന്നത്. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിന്‍ അമേരിക്ക വംശീയമായി ചിന്തിക്കുന്നുവെന്ന ഡമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിയുടെ ആരോപണത്തിനെതിരെ മറുപടി പറഞ്ഞ് ഒടുവില്‍ വിവാദം കൊഴുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ വംശജയും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയില്‍ യുഎസ് മുന്‍ അംബാസഡറുമായ നിക്കി ഹേലി. സൗത്ത് കരോലിനയില്‍ രണ്ടുവട്ടം ഗവര്‍ണറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിക്കി ഹേലി, അമേരിക്ക വംശീയമായി ചിന്തിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു നിഷേധിക്കുന്നു.

‘ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നു കുടിയേറിയ മാതാപിതാക്കളുടെ മകളാണെന്നു പറയുന്നതില്‍ എനിക്ക് അഭിമാനം മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്റെ മാതാപിതാക്കള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നെത്തി അമേരിക്കയിലെ ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തില്‍ താമസം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എന്റെ പിതാവ് അഭിമാനത്തോടെ തലപ്പാവ് ധരിച്ചിരുന്നു. അമ്മ ഇന്ത്യന്‍ വസ്ത്രമായ സാരിയാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. കറുത്തവരും വെളുത്തവരും ജീവിക്കുന്ന അമേരിക്കയില്‍ തവിട്ടുനിറക്കാരിയായാണ് ഞാന്‍ വളര്‍ന്നുവന്നത്- റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ നാലു ദിവസം നീണ്ടുനില്‍ക്കുന്ന വെര്‍ച്വല്‍ കണ്‍വന്‍ഷനില്‍ നിക്കി പറഞ്ഞു.



‘എന്റെ അച്ഛനമ്മമാര്‍ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവര്‍ക്കും വേര്‍തിരിവുകള്‍ നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവയ്ക്കെതിരെ പരാതിയും പറഞ്ഞ് അവര്‍ കരഞ്ഞിട്ടില്ല. അമ്മ അമേരിക്കയില്‍ വിജയകരമായി ബിസിനസ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. കറുത്തവര്‍ പഠിക്കുന്ന കോളജില്‍ 30 വര്‍ഷത്തോളം എന്റെ അച്ഛന്‍ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. സൗത്ത് കരോലിനയിലെ ജനങ്ങള്‍ എന്നെ അവരുടെ ഗവര്‍ണറായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആ പദവിയില്‍ എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് ഞാന്‍. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തില്‍ നിന്നുള്ള കരോലിനയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവര്‍ണറും ഞാന്‍ തന്നെ.



അമേരിക്ക എന്നത് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കഥയാണ്. രാജ്യത്ത് കൂടുതല്‍ വികസനം വരുത്തേണ്ട സമയമാണിത്. കൂടുതല്‍ സ്വതന്ത്രവും വേര്‍തിരിവുകളില്ലാത്തതുമായ മികച്ച രാജ്യമായി അമേരിക്കയെ മാറ്റേണ്ട സമയമാണിത്. എന്നിട്ടും രാജ്യത്തു നടക്കുന്ന കോലാഹലങ്ങള്‍ക്കും കലഹങ്ങള്‍ക്കും നേരെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതൊരു ദുരന്തം തന്നെയാണ്.



മുന്നോട്ടുപോകാനുള്ള വഴിയേതെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ജനതയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാം. കറുത്ത ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതം എത്ര വിലപ്പെട്ടതാണെന്നും രാജ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഡ്യൂട്ടിക്കിടയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട കറുത്തവരായ പൊലീസുകാര്‍. അവരെ സ്നേഹത്തോടെ രാജ്യം സ്മരിക്കുന്നു. ചെറിയ കടകളുമായി ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിച്ച കറുത്തവരുടെ കടകള്‍ കത്തുമ്പോള്‍ നമുക്ക് തീര്‍ച്ചയായും അതില്‍ ഖേദമുണ്ട്. കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ വെടിയേറ്റു വീണ കറുത്ത കുട്ടികള്‍ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. നമ്മുടെ തെരുവുകളില്‍ നടന്ന സംഘട്ടനങ്ങളാണ് അവരുടെ ജീവന്‍ കവര്‍ന്നതും അവരുടെ ബാല്യം ഇല്ലാതാക്കിയതും. അഞ്ചു വര്‍ഷം മുന്‍പ് കരോലിനയില്‍ ഇതായിരുന്നില്ല സ്ഥിതി എന്നെനിക്കു തീര്‍ത്തുപറയാന്‍ കഴിയും. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനു തിന്‍മയെ മുഖാമുഖം കാണേണ്ടിവന്നു- നിക്കി പറഞ്ഞു.

2015 ലെ വെടിവയ്പ്പില്‍ 9 ആഫ്രിക്കന്‍ വംശജര്‍ വെടിയേറ്റു വീണ സംഭവവും നിക്കി അനുസ്മരിച്ചു. അന്നത്തെ സംഭവത്തിനുശേഷം നമ്മള്‍ കറുത്തവരും വെളുത്തവരുമായി വിഘടിച്ചു നില്‍ക്കുകയല്ല ചെയ്തതെന്നും ഒരുമിച്ചു നില്‍ക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും നിക്കി അനുസ്മരിച്ചു. ‘നമ്മള്‍ എല്ലാക്കാര്യത്തിലും പൂര്‍ണത നേടിയവരാണെന്ന് ഞാന്‍ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാല്‍ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ചീത്ത ദിവസത്തിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാന്‍ ഏറെയുണ്ട്. ആ പ്രതീക്ഷ പുതിയ തലമുറയിലേക്കു പകരുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാര്‍ട്ടിയും ആ ലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ നമുക്കു മുന്നിലുള്ള വഴി അമേരിക്കയുടെ മൂല്യങ്ങളെ ഹൃദയത്തില്‍ ചേര്‍ക്കുക എന്നതുമാത്രമാണ്- നിക്കി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

