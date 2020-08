ഉടുത്ത സാരി അഴിച്ചു നൽകി രക്ഷിച്ചത് രണ്ട് ജീവനുകൾ; ധീരവനിതകൾക്കു കയ്യടി

നദിയിൽ അകപ്പെട്ട രണ്ടുപേരെ രക്ഷിച്ചതിൽ കയ്യടി നേടുകയാണ് രണ്ടു വനിതകൾ. ശക്തമായ ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ടു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന രണ്ടുപേരെ സാരിത്തുമ്പില്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിനാണ് പൂർണിമ കേവന്ദ്, പഞ്ചവതി എന്നീ സ്ത്രീകളെ നാട് അഭിനന്ദിക്കുന്നത്. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ റായ്പൂരിലാണ് സംഭവം.



നദിയിൽ വീണുപോയ രണ്ടുപേർക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി സ്വന്തം സാരികൾ നൽകുകയായിരുന്നു 40കാരി പൂർണിമയും 35 വയസ്സുള്ള പഞ്ചവതിയും. മൂന്നുപേരായിരുന്നു ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടത്. ഈ സ്ത്രീകളുടെ ധീരതയോടെയുള്ള കൃത്യമായ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് രണ്ടുപേരെ എങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായതെന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ പറഞ്ഞു. പൂർണിമയുടെയും പഞ്ചവതിയുടെയും ധീരതയെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും അഭിനന്ദിച്ചു.

‌ആഗസ്റ്റ് 19ന് റായ്പൂരിലെ ചിന്ദ്ബോഗ് ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു സംഭവം. ഇരുവരും കുളിക്കാനായി എത്തിയതായിരുന്നു. പുഴയിൽ ശക്തമായ ഒഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് സഹായം അഭ്യർഥിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കരച്ചിൽ കേട്ടത്. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ മൂന്നുപേർ ഒഴുകിപോകുന്നത് കണ്ടു. മൂന്നുപേരും നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശക്തമായ ഒഴുക്കുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കരയിലെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ സ്ത്രീകൾ അവർ ഉടുത്തിരുന്ന സാരി അഴിച്ച് നദിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. സാരിയിൽ പിടിച്ച രണ്ടു പേരെയും കരയിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി. സ്ത്രീകളുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലാണു യുവാക്കളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതെന്ന് പതാരിയ സബ്ഡിവിഷന്‍ മജിസ്ട്രേറ്റ് അനുരാധ അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.

മറ്റൊരു സ്ത്രീ കൂടി അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഗ്രാമവാസികളെ വിവരം അറിയിക്കാൻ പോയപ്പോഴേക്കും പൂർണിമയുടെ പഞ്ചവതിയും ചേർന്ന് അനിൽ, രാമേശ്വർ എന്നീ യുവാക്കളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. മനോജ് പട്ടേൽ എന്ന യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായില്ല. നദിയിൽ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ രണ്ടു ദിവസത്തിനു ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി പ്രദേശം വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണ്.

