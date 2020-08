വീടിനകത്താകെ ദുർഗന്ധം; ഇരുമ്പുചങ്ങലയിൽ ബന്ദിയാക്കി യുവതിക്ക് ഭർത്താവിന്റെ ക്രൂരപീഡനം

കോവിഡ് കാലത്ത് വീടകങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരല്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ അടുത്തിടെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. രാജ്യം ലോക്ഡൗണിലേക്ക് നീങ്ങിയതോടെ പലരുടെയും ജീവിതം നരകതുല്യമായി. സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരാകേണ്ട കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ അവർക്ക് വലിയ പീഡനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത്. മാസങ്ങളോളമായി ഭർത്താവ് ബന്ദിയാക്കിയ സ്ത്രീയെ ഡൽഹി വനിത കമ്മിഷൻ അംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോചിപ്പിച്ചു. ത്രിലോക്പുരിയിലാണു സംഭവം.



മാസങ്ങളോളമായി 32 വയസ്സുള്ള യുവതിയെ വീട്ടിനുള്ളിൽ ബന്ദിയാക്കി ഭർത്താവ് ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുകയാക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുമ്പുചങ്ങലകൊണ്ട് കാലുകൾ കെട്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ പീഡനം. ഭർത്താവിന്റെ ക്രൂരമർദനത്തെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് കീറിയവസ്ത്രങ്ങളുമായാണ് യുവതിയെ വനിത കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തിയത്. രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ സ്വാതി മാലിവാളും സംഘവും വീട്ടിലെത്തി സ്ത്രീയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.



കമ്മിഷൻ അംഗങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ വീടിനകമാകെ ദുർഗന്ധമായിരുന്നു എന്ന് സ്വാതി മാലിവാൾ പറഞ്ഞു. മാസങ്ങളോളമായി ഭർത്താവ് യുവതിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വീട്ടിലെ ശുചിമുറി ഉപയോഗിക്കാനും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഭർത്താവ് സ്ത്രീയെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുന്നതിന് കുട്ടികൾ സാക്ഷികളായിരുന്നു എന്നും കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ പറഞ്ഞു. ഗാർഹികപീഡനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പലതവണ യുവതി ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. തുടർന്നാണ് യുവതിയെ ഭർത്താവ് ഇരുമ്പുചങ്ങലയിൽ ബന്ദിയാക്കിയത്.



ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടർന്ന് യുവതി ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലാണ്. ഭർത്താവിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ വനിത കമ്മിഷൻ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന്റെ മുഖത്തേറ്റ അടിയാണ് ഈ സംഭവം. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരായ ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ സമൂഹം ഒന്നടങ്കം മുന്നോട്ടു വരണമെന്നും സ്വാതി മാലിവാള്‍ പറഞ്ഞു.



English Summary: Delhi horror: DCW rescues woman 'chained and tortured' by husband in her own house