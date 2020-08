14 മാസത്തിനിടെ 65കാരി 8 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി; വിചിത്രവാദം; വൻതട്ടിപ്പ്

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷനു കീഴിൽ ആരംഭിച്ച പ്രസവ ധനസഹായ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വ്യാജരേഖകൾ നിർമിച്ച് വൻ തട്ടിപ്പ്. ബിഹാറിലെ മുസാഫർപുർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. 65 കാരിയായ സ്ത്രീ 14 മാസത്തിനിടെ 8 പെൺകുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയതായി വ്യാജരേഖകൾ നിർമിച്ചത് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തായത്.



ദേശസാത്കൃത ബാങ്കിന്റെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് പോയിന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പണമിടപാടിൽ ഉണ്ടായ പിഴവ് തിരുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി നേരിട്ട് ബാങ്കിൽ എത്താൻ 65 കാരിയായ ലീലാദേവിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും നിലവിൽ ആനുകൂല്യം കിട്ടേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ തന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ പണം വന്നു എന്ന സംശയവുമായി ലീലാദേവി സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിനെ സമീപിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ 14 മാസത്തിനിടെ താൻ എട്ടു പെൺകുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകിയതായി റെക്കോർഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ലീലാദേവി അടക്കം പ്രദേശത്തെ 18 സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ റെക്കോർഡുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇതേതുടർന്ന് ബാങ്കിന്റെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് പോയിന്റിലെയും സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇവർ രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു.



അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണം പലതവണയായി പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. മുതിർന്ന സ്ത്രീകളുടെ പേരിലുള്ള രേഖകളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് സർക്കാരിന്റെ ജനനി സുരക്ഷാ യോജനയിൽ നിന്ന് പണം അക്കൗണ്ടിൽ എത്തുകയും പിന്നീട് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ അറിയാതെ അത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് നിഗമനം. സംഭവം വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷണത്തിനായി മുസാഫർപുർ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് നാലംഗ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു.



കസ്റ്റമർ പോയിൻറ് ഓപ്പറേറ്ററായ സുശീൽകുമറും സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ അക്കൗണ്ടൻറ് ആയ അവധേഷ് കുമാറും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാണ് .അവധേഷ് കുമാറിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. നിലവിൽ രണ്ടു പേരും ഒളിവിലാണ്. പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ പണം നൽകിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ ഹാജരാക്കാൻ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.



നാലു മക്കളുടെ അമ്മയായ ലീല ദേവിയുടെ ഇളയ മകന് 21 വയസ്സാണ് ഇപ്പോൾ പ്രായം. അതിനു ശേഷം ഇവർ ഗർഭം ധരിച്ചിട്ടില്ല. ലീലാദേവിക്കു പുറമേ പട്ടികയിലുള്ള മറ്റു 17 പേരും അടുത്തിടെ ഒന്നും ഗർഭധാരണം നടത്തിയവരല്ല. നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷനു കീഴിലെ പദ്ധതിപ്രകാരം ആശുപത്രിയിൽ പ്രസവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് 1400 രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ധനസഹായമായി ലഭിക്കുന്നത്



English Summary: 'Pregnancy' fraud in Bihar, woman gives birth to 8 girls in 14 months to claim incentive money