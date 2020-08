വെള്ളാരം കണ്ണിലെ തിളക്കവുമായി വീണ്ടും ഡയാന; പ്രതീക്ഷയോടെ ബ്രിട്ടൻ

അഴകുള്ള കണ്ണുനീർത്തുള്ളി പോലെ ഓർമകളിൽ ഇന്നും ജ്വലിച്ചുനിൽക്കുന്ന ഡയാന രാജകുമാരിയുടെ പുതിയ പ്രതിമ ഒരുങ്ങുന്നു. ഡയാനയ്ക്ക് 60 വയസ്സ് തികയുത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത ജൂലൈ 1 ന് കെൻസിങ്ടൺ കൊട്ടാര വളപ്പിലായിരിക്കും പ്രതിമ ഉയരുന്നത്. നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണെങ്കിലും കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നതു വൈകുകയായിരുന്നു.

ഡയാനയുടെ പുതിയ പ്രതിമ അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മൂന്നു വർഷം മുൻപ് 2017 ലാണ് വില്യം, ഹാരി രാജകുമാരൻമാർ അറിയിച്ചത്. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് പാരിസിൽ കാറപകടത്തിലാണ് ഡയാന ഓർമയായത്. ലണ്ടനിൽ വില്യം രാജകുമാരന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ കെൻസിങ്ടൺ കൊട്ടാരത്തിനു മുന്നിലായിരിക്കും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്നും അന്നു തന്നെ രാജകുമാരൻമാർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



ഇയാൻ റാങ്ക് ബ്രോഡ്‍ലി എന്ന ശിൽപിയെയാണ് പ്രതിമ നിർമിക്കാൻ കൊട്ടാരം അധികൃതർ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ബ്രിട്ടിഷ് നായണങ്ങളിൽ ആലേഖനം ചെയ്ത എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ മുഖം രൂപകൽപനം ചെയ്തതും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. 210 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ജലധാരയാണ് ഡയാനയുടെ ഓർമയിൽ ആദ്യം ബ്രിട്ടനിൽ നിർമിക്കപ്പെട്ടത്. 2004–ൽ ഹൈഡ് പാർക്കിലാണ് ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ട തർക്കങ്ങൾക്കും ഔദ്യോഗിക തലങ്ങളിലെ നടപടി ക്രമങ്ങൾക്കും ശേഷമായിരുന്നു ജലധാരയുടെ ഉദ്ഘാടനം.



1997 ഓഗസ്റ്റിൽ കാമുകൻ ദോദി അൽ ഫയാദിനൊപ്പം കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് ചാൾസ് രാജകുമാരന്റെ ആദ്യഭാര്യ കൂടിയായ ഡയാന വാഹനാപകടത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. വില്യമിന് അന്നു 15 വയസ്സ്. ഹാരിക്ക് 12 ഉം. അതിനുമുൻപും അന്നും അതിനുശേഷവും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ് ഡയാന. രാജകുമാരിയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഒട്ടേറെ കഥകളും ഉപകഥകളും വാർത്തകളും ഇന്നും പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.



അസംതൃപ്തമായ വിവാഹത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെയും സാഹസികതയുടെയും ഒക്കം നിറം പിടിപ്പിച്ച കഥകൾ ഇന്നും ബാക്കിയാണ്. ആമുഖമോ അവതാരികയോ ഇല്ലാതെ ലോകത്തിനു മുഴുവൻ പരിചിതയുമാണ് വെള്ളാരംകണ്ണുകളിലെ തിളക്കവുമായി, സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും ആകർഷകത്വത്തിന്റെയും പ്രതിരൂപമായ ഡയാന. രാജകുമാരിയുടെ സൗന്ദര്യവും ആരെയും വശീകരി‌ക്കുന്ന വ്യക്തിത്വവും പ്രതിമയിലൂടെ ഇനിയും കാണാനാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബ്രിട്ടൻ. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഇനി അടുത്ത ജൂലൈ വരെ മാത്രം.



English Summary: Princess Diana's new statue to be installed at Kensington Palace next year