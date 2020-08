10 വയസിൽ അവളെ അയാൾ മൃഗീയമായി പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നു, ഇനി എന്ത് പറയാനാണ്...!

അയാള്‍ എന്തെങ്കിലും പറയുമെന്ന് ഞാന്‍ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അയാള്‍ എന്ത് പറയാനാണ്. ഒരിക്കലും അയാള്‍ സ്വന്തം തെറ്റില്‍ പശ്ചാത്തപിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ.... അമേരിക്കക്കാരി ചെറി വെസ്റ്റ് ഇതു പറയുമ്പോള്‍ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു തന്റ മകളുടെ ചിത്രം. മകളുടെ ചിത്രം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി കണ്ണീര്‍ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ആവര്‍ പറഞ്ഞു: ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ മകള്‍ക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നത്.

പമേല ബട്‍ലര്‍ എന്നാണ് ചെറി വെസ്റ്റിന്റെ മകളുടെ പേര്, 1999-ല്‍ പമേലയ്ക്ക് പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോള്‍ കുട്ടി മൃഗീയമായി കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു. പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നത് കീത് നെല്‍സണ്‍ എന്നയാള്‍. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട വിവാദങ്ങള്‍ക്കും കോടതി നടപടികള്‍ക്കും ശേഷം ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെല്‍സന് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി. ആ വാര്‍ത്ത അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മകളുടെ ചിത്രം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടി നീതി ലഭിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ചെറി വെസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്.



അമേരിക്കയില്‍ ഈ വര്‍ഷമാദ്യം വധശിക്ഷ പുനരാരംഭിച്ച ശേഷം നടപടിക്കു വിധേയനാകുന്ന അഞ്ചാമത്തെയാളാണ് നെല്‍സണ്‍. നീണ്ട 17 വര്‍ഷത്തോളം ഒരാള്‍ക്കുപോലും രാജ്യത്ത് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നില്ല. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 4.32 നാണ് നെല്‍സണന്റെ മരണം അധികൃതര്‍ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച മറ്റൊരു കേസില്‍ വെറെ ഒരാളെുടെയും വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. വിഷവീര്യമുള്ള മരുന്ന് കൂടിയ അളവില്‍ കുത്തിവച്ചാണ് വധിശിക്ഷകള്‍ നടപ്പിലാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ അരനൂറ്റാണ്ടിനിടയില്‍ രാജ്യത്ത് നടന്ന വധശിക്ഷകളേക്കാളധികം പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ കാലത്ത് നടന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുന്‍പ് എന്തെങ്കിലും അവസാനമായി പറയാനുണ്ടോ എന്ന് നെല്‍സനോട് അധികൃതര്‍ ചോദിച്ചിരുന്നു. 15 സെക്കന്‍ഡോളം സമയം നെല്‍സണ്‍ എന്തെങ്കിലും പറയാന്‍ വേണ്ടി അധികാരികള്‍ കാത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ അയാള്‍ ഒരു വാക്കുപോലും പറഞ്ഞില്ല. വധശിക്ഷയ്ക്കു സാക്ഷിയാകാന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പത്രപ്രവര്‍ത്തകനാണ് പിന്നീട് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നെല്‍സന് അല്ലെങ്കില്‍ തന്നെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാകും എന്നാണ് അയാള്‍ പീഡിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ പമേലയുടെ അമ്മ ചെറി വെസ്റ്റ് ചോദിച്ചത്.



മകള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നിമിഷം മുതല്‍ നീതി ലഭിക്കാന്‍വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നു ചെറി വെസ്റ്റ്. 10 വയസ്സുകാരിയുടെ കൊലപാതകത്തില്‍ ഞെട്ടിയ രാജ്യവും ചെറിക്കൊപ്പം നിന്നു. തലനാരിഴ കീറി നിയമം വ്യാഖ്യാനിച്ചും വര്‍ഷങ്ങള്‍ നീണ്ട കോടതി നടപടികള്‍ക്കും ശേഷമാണ് ഇപ്പോള്‍ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതുതന്നെ. പ്രഖ്യാപനം വന്നയുടന്‍ തന്റെ മകള്‍ക്ക് അവസാനം നീതി ലഭിച്ചുവെന്ന പ്രതികരണവുമായി ചെറി വെസ്റ്റും രംഗത്തെത്തി.



ചെയ്ത തെറ്റില്‍ പശ്ചാത്തപിക്കാത്ത നെല്‍സണുവേണ്ടി കണ്ണീരൊഴുക്കാന്‍ താന്‍ തയാറല്ലെന്നും ചെറി വെസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. അയാളുടെ മരണത്തില്‍ എനിക്ക് ഒരു തരിപോലും ദുഃഖം തോന്നുന്നില്ല- അവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 9 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നെല്‍സണ്‍ മരിച്ചെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.



