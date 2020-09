ഇനി ആ സ്ത്രീകൾ ഭയക്കേണ്ടതില്ല: പർബിന്റെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതം

സംയോജിത ശിശു സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ആസാമിലെ മേഖലാ ഓഫിസില്‍ ഇരിക്കുമ്പോള്‍, പര്‍ബിന്‍ സുല്‍ത്താന ബര്‍ഭിയ ആലോചിച്ചത് മരുന്നുകളുടെ കയ്പ് രുചിയെക്കുറിച്ചല്ല. ഗുളികകളും മറ്റും മധുരമുള്ളതാക്കാന്‍ കഴിയുമോ എന്ന്. സര്‍ക്കാര്‍ ശിശു സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ സുപ്പര്‍വൈസര്‍മാരില്‍ ഒരാളായിരുന്നു പര്‍ബിന്‍. ജോലി ആസ്സാമിലെ തെക്കന്‍ ജില്ലയായ ഹൈലാക്കന്‍ഡിയില്‍. ആസ്സാമിലെ പെണ്‍കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും പ്രധാന പ്രശ്നം വിളര്‍ച്ചയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഗര്‍ഭിണികളുടെ. മരുന്ന് ഇല്ലാത്തതായിരുന്നില്ല പ്രശ്നം. ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളികകളും വൈറ്റമിന്‍ ഗുളികകളും ആവശ്യത്തിലധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഗുളികകള്‍ കഴിക്കാന്‍ അവര്‍ വിസമ്മിച്ചു. പലര്‍ക്കും ഗുളിക കാണുന്നതേ വെറുപ്പായിരുന്നു. രുചി ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നതിനു പുറമെ പലര്‍ക്കും ഛര്‍ദില്‍ പോലുമുണ്ടായി. ചിലര്‍ ഗുളികകളെക്കുറിച്ച് പല സംശയങ്ങളും പ്രകടിപ്പിച്ചു.അതോടെയാണ് സൂപ്പര്‍വൈസറായ പര്‍ബിന്‍ പ്രതിസന്ധിയിലായത്.

42 ശതമാനത്തില്‍ അധികം സ്ത്രീകളും വിളര്‍ച്ചയുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഗര്‍ഭിണികളോട് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പലരും ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളികകള്‍ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതിലൂടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കു പുറമെ അവര്‍ക്കു ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും വിളര്‍ച്ച ബാധിച്ചിരുന്നു. അതോടെ ഗുളികകള്‍ എങ്ങനെ രുചികരമാക്കാം എന്നു ചിന്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങി പര്‍ബിന്‍. സഹായത്തിനെത്തിയത് ഒരു യൂട്യൂബ് വിഡിയോ. അന്നുച്ചയ്ക്കു തന്നെ പര്‍ബിന്‍ ജോലി തുടങ്ങി. നെല്ലിക്കയും ശര്‍ക്കരയും ഉപ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു. നെല്ലിക്ക ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി മിക്സിയില്‍ അടിച്ചെടുത്തു. ഫ്രൈയിങ് പാനില്‍വച്ച് ചൂടാക്കിയതിനുശേഷം കുറച്ചു ശര്‍ക്കരയും വളരെക്കുറിച്ച് ഉപ്പും ചേര്‍ത്തു. ഇവ ലഡുവിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഉരുളകളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു അടുത്ത പടി. തുടക്കത്തില്‍ കൃത്യമായ ആകൃതിയില്‍ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ചതോടെ ആകൃതിയൊത്തു ലഭിച്ചുതുടങ്ങി.

വര്‍ണപേപ്പറുകളില്‍ ഓരോന്നും പൊതിഞ്ഞെടുത്തതോടെ മധുരമൂറുന്ന മിഠായികള്‍ ലഭിച്ചു. അംഗന്‍വാടി വര്‍ക്കര്‍മാര്‍ വഴി ഇവ ആസ്സാമിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് എത്തിച്ചു. അതിശയകരമായിരുന്നു ഫലം. കുട്ടികള്‍ക്ക് നെല്ലിക്കാ മിഠായി വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പല സ്ത്രീകളും കൂടുതല്‍ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനും തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഫോളിക് ആസിഡ് ഗുളികകള്‍ വിതരണം ചെയ്യാതെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വിളര്‍ച്ചാ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയായിരുന്നു പര്‍ബിന്‍. പദ്ധതി ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഏറ്റെടുത്തു. വന്‍തോതില്‍ നെല്ലിക്കാ മിഠായി നിര്‍മിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളില്‍പ്പോലും വിതരണം ചെയ്യാനും.

നൂറുകണക്കിനു സ്ത്രീകളാണ് ഇപ്പോള്‍ നെല്ലിക്കാ മിഠായിയുടെ നിര്‍മാണത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമീണ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഉപജീവനത്തിന്റെ പുതിയൊരു മാര്‍ഗം കൂടി തുറന്നുകിട്ടുകയായിരുന്നു. അലുമിനിയം പേപ്പറുകളിലായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് നെല്ലിക്കാ മിഠായി പൊതിഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നീട് വായു കടക്കാത്ത ബോക്സുകള്‍ ഉണ്ടാക്കി കൂടുതല്‍ ആരോഗ്യപ്രദമായും പോഷണം നഷ്ടപ്പെടാതെയും നെല്ലിക്കാ മിഠായി എത്തിച്ചുതുടങ്ങി.

ഇന്ത്യാ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സയന്‍സ് ഫെസ്റ്റിവലിലില്‍ ആസ്സാമിന്റെ തനത് ഉല്‍പന്നമായി നെല്ലിക്കാ മിഠായി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചതോടെ വന്‍ തോതില്‍ അവയുടെ ഉല്‍പാദനവും ആരംഭിച്ചു. മരുന്നുകളെ മധുരമുള്ളതാക്കന്‍ തുടങ്ങിയ പരിശ്രമം സാഫല്യത്തിലെത്തിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇപ്പോള്‍ പര്‍ബിന്‍. ഒപ്പം സ്ത്രീകളുടെയും പെണ്‍കുട്ടികളുടെയും വിളര്‍ച്ചയ്ക്ക് പരിഹാരവും.

English Summary: In Assam, a sweet way to fight anaemia: amla candy