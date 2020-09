കുഞ്ഞിനെ പോലെ അവനെ മാറോടണച്ച് സ്ത്രീ : ലോകം നടുങ്ങിയ സ്ഫോടനത്തിന് ഒടുവിൽ

എന്റെ ദൈവമെ , ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ നിന്നെ തിരഞ്ഞെന്നോ . എന്തായലും ഇപ്പോഴേലും എനിക്ക് നിന്നെ കിട്ടിയല്ലോ . ഈ വാക്കുകളോടെ ആണ്‌ ആ സ്ത്രീ തന്റെ വളർത്തുപൂച്ചയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മാറോടണച്ചത് . കണ്ണിനൊപ്പം മനസ്സും നിറയ്ക്കുന്ന. ഈ ദൃശ്യം ലബനനിലെ ബെയ്‌റൂട്ടിൽ നിന്ന് .

ലബനൻ തലസ്ഥാനത്തെ നടുക്കിയ സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രം . ഭീകരമായ സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്നു നൂറു കണക്കിന് വീട്ടുകാർക്കാണ്‌ കുടുംബാംഗങ്ങളെപ്പോലെ വളർത്തിയ മൃഗങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇവരിൽ ചിലർക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ തിരിച്ചുകിട്ടി. അത്തരമൊരു വിഡിയോയിലാണ്‌ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് . കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കൻ ബാസ്കറ്റ്ബാൾ താരം റെക്സ് ചാപ്മാൻ ആണ് കണ്ണ് നനയിക്കുന്ന വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് .

ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് വിഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ഷെയർ ചെയ്തതും . ഓഗസ്റ്റ് 4 നു ആണ് ബെയ്‌റൂട്ടിൽ സ്‌ഫോടനത്തിൽ 170 പേർ മരിച്ചത്‌ . ആറായിരത്തിൽ അധികം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു . എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു : എനിക്ക് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല എന്നാണ് വിഡിയോ കണ്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞത് സ്വത്തും പണവും സമ്പാദ്യവും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും എനിക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളും മാത്രം മതി എന്നു മറ്റൊരാൾ . സ്‌ഫോടനത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന നന്മയുടെ പ്രതീകമായിരിക്കുകയാണ് പൂച്ചക്കുട്ടിയെ മാറോടണയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീ .



