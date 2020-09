അനുകമ്പയ്ക്കായി വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ല; നമ്മുടെ സംസ്കാരം സ്വീകരിച്ചത് രണ്ട് നുണകൾ: സുസ്മിത

ആരാധക ഹൃദയത്തിൽ എക്കാലത്തും ഇടമുള്ള താരമാണ് സുസ്മിത സെൻ. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പലപ്പോഴും ആരാധകരുമായിതാരം സംവദിക്കാറുണ്ട്. അടുത്തിടെ ഇൻസറ്റഗ്രാമിൽ സുസ്മിത ഇട്ട പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി എപ്പോഴും എന്തു ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നാണ് സുസ്മിത സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചത്. എത്ര ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിലും അവരുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ നമ്മൾ തയാറാകണം. ഒരാളോട് വിയോജിപ്പ് കാണിച്ചാല്‍ അതിനർത്ഥം അയാളെ വെറുക്കുകയല്ലെന്നും സുസ്മിത പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.

‘ നമ്മുടെ സംസ്കാരം രണ്ട് വലിയ നുണകളാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആദ്യത്തേത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമായി വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ തീർച്ചയായും വെറുത്തിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തേത് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും അംഗീകരിക്കുക എന്നതു കൂടിയാണ്. ഇത് രണ്ടും അസംബന്ധവുമാണ്. അനുകമ്പ നേടാനായി സ്വന്തം ബോധ്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചേയ്യേണ്ടതില്ല.’– സുസ്മിത കുറിച്ചു.



താരത്തിന്റെ പോസ്റ്റിനു താഴെ നിരവധി കമന്റുകളാണ് എത്തിയത്. പറയാനുള്ള കാര്യം കൃത്യമായി പറഞ്ഞെന്നും പറയാനാഗ്രഹിച്ച കാര്യമാണ് ഇതെന്നുമാണ് പലരുടെയും കമന്റുകൾ. പങ്കാളി റോഹ്മാനും മക്കളായ റെനിക്കും അനീഷയ്ക്കും ഒപ്പമുള്ള വിശേഷങ്ങളും സുസ്മിത പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. മുത്തമകൾ റെനയെ സുസ്മിത ദത്തെടുത്തത് 2001ൽ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ മകൾ അലീഷയെ 2010ലും ദത്തെടുത്തു.

