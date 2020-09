ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച; നൊമ്പര ചിത്രം പങ്കുവച്ച് ഷബാന ആസ്മി

നിര്‍മാണ സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ. ഇഷ്ടികകള്‍ ചുമന്നുകൊണ്ടുപോയി അടുക്കുവയ്ക്കുകയാണ് അവര്‍. ഒട്ടേറെ ഇഷ്ടികകളുമായി നടന്നുപോകുമ്പോഴും അവരുടെ പിന്നില്‍ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭാണ്ഡത്തില്‍ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. കനത്ത ചൂടിലാണ് സ്ത്രീ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ജോലിയുടെ ഭാരത്തിനൊപ്പം കുട്ടിയെയും ചുമന്നുകൊണ്ടുപോകുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവര്‍ക്ക് ചെയ്യാനില്ല. ‘സല്യൂട്ട്’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ ഈ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രശസ്ത നടി ഷബാന ആസ്മി. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് താരം.



ഷബാന സമൂഹ മാധ്യമത്തില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രം അതിവേഗമാണ് വൈറലായത്. 10,000-ല്‍ അധികം പേരാണ് ചിത്രം ലൈക്ക് ചെയ്തത്. ആയിരക്കണക്കിനുപേര്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ജീവിതം കഠിനമാണെന്നാണ് പലരും പരാതിപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ കഠിനമായ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും സ്വന്തം കുട്ടിയെ തുണിത്തൊട്ടിലില്‍ പിന്നില്‍ ചുമക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീയുടെ അനുഭവത്തിനു മുന്നില്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ എത്ര നിസ്സാരം എന്നാണ് പലരും ചിത്രത്തിന് കമന്റ് എഴുതിയത്.



ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയില്‍ കുടുംബത്തിനുവേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുകയും ഒപ്പം കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ എല്ലാം നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്ത്രീയുടെയും പ്രതീകമാണ് ഷബാന ആസ്മി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിലെ സ്ത്രീ എന്നാണ് ഓരോ കമന്റും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആദരവ്. സല്യൂട്ട്, നമസ്കാരം എന്നീ വാക്കുകള്‍ക്കപ്പുറം വലിയൊരു കഥയാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ ഷബാന ഇന്ത്യയെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചത്.



Ma tujhe salaam 🙏 pic.twitter.com/xzyY4Rz1k8 — Azmi Shabana (@AzmiShabana) September 23, 2020

അവകാശങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി മുറവിളി കൂട്ടുന്ന പലരും അറിയാതെ പോകുന്ന സത്യം. ആരും ആരെയും ഓര്‍മിപ്പിക്കാത്ത, ലക്ഷങ്ങള്‍ വരുന്ന ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയുടെ നേരവസ്ഥ. ഇവര്‍ക്കുവേണ്ടി പറയാന്‍ ആരുണ്ട് എന്നാണ് ഷബാന ചോദിക്കുന്നത്. ഇവര്‍ക്ക് എന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത്. എന്നും.



എല്ലാ സമരങ്ങളില്‍നിന്നും പ്രക്ഷോഭങ്ങളില്‍നിന്നും അകന്ന് ഓരോ ദിവസവും വീട്ടിലെ അടുപ്പിലെ തീ പുകയാന്‍ വേണ്ടി പകലന്തിയോളം കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകള്‍. അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകള്‍ ആരും അറിയുന്നില്ല. അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞതായി ഭാവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെയൊരു ചിത്രം ഷബാനയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിവന്നതും. അത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നതും. അധ്വാനിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് മുന്നില്‍ ഷബാന നമസ്കരിക്കുമ്പോള്‍ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീ ശക്തിയെ ആദരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് മറ്റുള്ളവരും. ഈ കഷ്ടപ്പാട് ഇനിയുമെത്ര നാള്‍ എന്ന ചോദ്യവുമായി.

