സ്രാവിന്റെ ആക്രമണം; ഭർത്താവിനെ രക്ഷിക്കാൻ കടലിലേക്ക് ചാടി ഗർഭിണിയുടെ സാഹസം

ഫ്ലോറിഡ കീയ്സ് ദ്വീപുകൾക്ക് സമീപം ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ മാർഗറ്റിനെയും കൂട്ടി ബോട്ടിൽ വിനോദയാത്ര നടത്തുകയായിരുന്നു ആൻഡ്രൂ എഡ്ഡിയും മാതാപിതാക്കളും സഹോദരിയും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം. എന്നാൽ കടലിൽ അവരെ കാത്തിരുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു അപകടമാണ്. ബോട്ടിൽ നിന്നും അബദ്ധത്തിൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് തെന്നിവീണ ആൻഡ്രുവിനെ ഒരു വമ്പൻ സ്രാവ് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.



ആൻഡ്രുവിന്റെ തോളിലാണ് ഒൻപത് അടിയോളം നീളമുള്ള സ്രാവ് കടി മുറുക്കിയത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളത്തിനു മുകളിൽ രക്തവും പടർന്നു തുടങ്ങി. ഇതെല്ലാം കണ്ട് എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആകെ പരിഭ്രാന്തരായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻറെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുമെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ തൻറെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി പോലും മറന്ന് മാർഗറ്റ് നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തുചാടി.



ഭർത്താവിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ പിടുത്തം കിട്ടിയതോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വിധം വലിച്ച് ബോട്ടിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മാർഗറ്റിന്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽമൂലം തലനാരിഴയ്ക്കാണ് ആൻഡ്രുവിന്റെ ജീവൻ തിരികെ ലഭിച്ചത് എന്ന് മണ്ട്രോ കൗണ്ടി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ആൻഡ്രു രക്ഷപ്പെട്ട ഉടൻതന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു. ബോട്ട് കരയിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപു മെഡിക്കൽ സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ആൻഡ്രുവിന് വൈദ്യ സഹായം നൽകുന്നതിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് നീക്കുകയും ചെയ്തു.



സംഭവത്തിൽ മാർഗറ്റിനു പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമായിട്ടു പോലും ഭർത്താവിന് അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് കണ്ട് ജീവൻ പണയം വച്ച് രക്ഷിച്ച വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ മാർഗറ്റിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ്.



English Summary: Pregnant wife dives into ocean and saves husband from a nine-foot bull shark