ഫാഷൻ ലോകത്ത് വ്യത്യസ്തയായി ഏക്ത; കൈകളിൽ നെയ്യുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ആരാധകരേറെ

ഫാക്ടറികളില്‍ യന്ത്രസഹായത്തോടെ നിര്‍മിച്ചെടുത്ത തുണിത്തരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പ്രശസ്ത ബ്രാന്‍ഡുകള്‍ ഉല്‍പന്നങ്ങള്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ വ്യത്യസ്തയാകുകയാണ് ഏക്ത ജയ്സ്വാള്‍ എന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഫാഷന്‍ ഡിസൈനര്‍. ഹൈദരാബാദിലെ നിഫ്റ്റില്‍ നിന്ന് ഫാഷന്‍ ടെക്നോളജിയില്‍ ബിരുദം നേടിയ ഏക്ത ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗത കര്‍ഷകര്‍ കൈകള്‍ കൊണ്ടു നിര്‍മിച്ച തുണിത്തരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് വസ്ത്രങ്ങള്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്യുന്നത്. എംബ്രോയ്ഡറി വര്‍ക്കുകളും പൂര്‍ണമായും കൈകള്‍ കൊണ്ടുതന്നെ. വില കൂടാതെയും പാരമ്പര്യത്തിന് അര്‍ഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നല്‍കിയും നിര്‍മിക്കുന്ന ഏക്തയുടെ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ഇതിനോടകം സ്വന്തമായ പേര് സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞു.



യന്ത്രങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ഉല്‍പാദനം ഇരട്ടിയാക്കാം. വസ്ത്രങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ വില്‍ക്കാനുമാകും. എന്നാല്‍ അവയൊക്കെ വേണ്ടെന്നുവച്ചാണ് ഏക്ത കൈകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ പരമ്പരാഗത കൈത്തറി വ്യവസായത്തിന്റെ കരുത്തില്‍ പ്രതീക്ഷയര്‍പ്പിച്ചു മുന്നോട്ടുപോകുക എന്നതാണ് മുദ്രാവാക്യം. ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആര്‍ക്കുമറിയാത്ത സാധാരണ കര്‍ഷകര്‍ക്കും ഗ്രാമീണര്‍ക്കും തൊഴില്‍ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യവും മറ്റൊരു ലക്ഷ്യമാണ്: ഹസ്തകത എന്ന എന്ന പേരില്‍ ഫാഷന്‍ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ഏക്ത നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2016 -ല്‍ സുഹൃത്ത് ദിവ്യയ്ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്നാണ് ഹസ്തകത സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

നാടന്‍ കലാരൂപങ്ങളാല്‍ സമൃദ്ധമാണ് ഏക്ത ഡിസൈന്‍ ചെയ്യുന്ന വസ്ത്രങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ അവ വസ്ത്രങ്ങളില്‍ ഇണക്കിചേര്‍ക്കാന്‍ ആശ്രയിക്കുന്നത് ആധുനിക സൗന്ദര്യബോധം. അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നത് തികച്ചും ആശ്വാസകരമായി ധരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വസ്ത്രങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം. ജംപ് സ്യൂട്ട്, സ്കാര്‍ഫ്, സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വീട്ടില്‍ ധരിക്കാവുന്ന വേഷങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാം ധാരാളമായി ഹസ്തകതയില്‍ നിന്നു പുറത്തുവരുന്നു. കഴിഞ്ഞ നാലു വര്‍ഷമായി ഇന്ത്യന്‍ വസ്ത്ര വ്യവസായത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഏക്ത ഇ കൊമേഴ്സ് സേവനവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് താന്‍ ഡിസൈന്‍ ചെയ്യുന്ന വസ്ത്രങ്ങള്‍ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നത്. സ്വന്തമായി വസ്ത്ര ഡിസൈനിങ് രംഗത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിനുമുന്‍പ് ഏക്ത രാജ്യാന്തര ബ്രാന്‍ഡിനൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ചും അനുഭവങ്ങള്‍ ആര്‍ജിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യയ്ക്കൊപ്പം വിപുലമായി സഞ്ചരിച്ച്



ഇന്ത്യയുടെ നാടന്‍ കലാരൂപങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ വസ്ത്ര നിര്‍മാണ രീതികളും പരിചയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യന്‍ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി ധരിക്കാവുന്ന കാഷ്വല്‍ വേഷങ്ങളിലാണ് തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ കൈവച്ചത്.

ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാമീണ മേഖല മികച്ച വസ്ത്രങ്ങളാണ് വര്‍ഷങ്ങളായി നിര്‍മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ നിര്‍മാണത്തിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നു എന്ന ന്യായീകരണത്തില്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് കൂടിയ വിലയാണ് ഈടാക്കിയിരുന്നത്. യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഇടത്തരക്കാര്‍ ലാഭം കൊയ്യുകയും കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പ്രത്യേക പ്രയോജനമൊന്നും ലഭിക്കാതിരിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതു മനസ്സിലാക്കി, ഗ്രമീണര്‍ക്ക് ആധുനിക സൗന്ദര്യബോധത്തില്‍ പരിശീലനം നല്‍കി മികച്ച വസ്ത്രങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച് നേരിട്ട് വാങ്ങുകയാണ് ഏക്ത ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉല്‍പാദനച്ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാന്‍ കഴിയും. പരമ്പരാഗത കൈത്തറി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ന്യായമായ പ്രതിഫലവും ലഭിക്കും.



29 വയസ്സുള്ള ഏക്ത ഡല്‍ഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. അനുദിനം മാറുന്ന ഫാസ്റ്റ് ഫാഷന്‍ സങ്കല്‍പങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി സ്ലോ ഫാഷന്‍ എന്നതാണ് ഏക്തയുടെ രീതി. ഈടുറ്റ വസ്ത്രങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ കാലത്തേക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കുക. ഈ കോവിഡ് കാലത്തും ഇന്ത്യന്‍ പരമ്പരാഗത കൈത്തറി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ജോലിയുണ്ടായിരുന്നു. അവര്‍ വീട്ടില്‍ തന്നെയാണ് വസ്ത്രഭാഗങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കോവിഡ് അവരെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നവുമില്ല. എന്നാല്‍ ലോകവ്യാപകമായുണ്ടായ സാമ്പത്തിക തകര്‍ച്ച അവരുടെയും നടുവൊടിച്ചു എന്നതു യാഥാര്‍ഥ്യമാണ്. എങ്കിലും തിരിച്ചുകയറുന്നത് അസാധ്യമല്ലെന്നാണ് ഏക്ത പറയുന്നത്. വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിക്കുന്നവര്‍ക്കും രാജ്യത്തെ സ്വന്തം നിര്‍മാണ ചാതുര്യത്തെ ആശ്രയിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനുമുള്ള മനസ്സ് വേണമെന്നു മാത്രം

