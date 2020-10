ആലിംഗനം ചെയ്യാന്‍ അടുക്കവേ വെള്ളത്തിൽ പോയി; ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊരു വിവാഹാഭ്യർത്ഥന: വിഡിയോ

വിവാഹ അഭ്യര്‍ഥനകള്‍ ജീവിതത്തിലെ അവിസ്മരണീയ സംഭവത്തിന്റെ സന്തോഷകരമായ ഓര്‍മകളാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിനുമെങ്കിലും അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള പുതിയൊരു വിവാഹാഭ്യര്‍ഥന ഒരേ സമയം ചിരിയും ചിന്തയും ജനിപ്പിക്കുകയാണ്. തടാകത്തില്‍ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന രണ്ടു ബോട്ടുകളിലായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവത്തിലെ വിവാഹാഭ്യര്‍ഥന അരങ്ങേറിയത്. അതിന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ആന്റി ക്ലൈമാക്സും. തിയോ ഷാന്റോനാസ് എന്നൊരാളാണ് ട്വിറ്ററില്‍ ഈ വിവാഹാഭ്യര്‍ഥനയുടെ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിനു പേരാണ് വിഡിയോ കണ്ട് ലൈക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

22 സെക്കന്റാണ് വിഡിയോയുടെ ദൈര്‍ഘ്യം. നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടു ബോട്ടുകളില്‍ ഒന്നില്‍ ഇരിക്കുന്ന യുവതിയുടെ സമീപത്തേക്ക് ആഹ്ലാദവാനായി നടക്കുകയാണ് പുരുഷന്‍. ആദ്യത്തെ ബോട്ടില്‍ കയറിയ യുവാവ് രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടിലിരിക്കുന്ന യുവതിയുടെ സമീപമെത്തി. തന്റെ വിരലില്‍ നിന്ന് മോതിരമെടുത്ത് കാമുകിയെ അണിയിച്ച് തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യുവതിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പുരുഷന്റെ ലക്ഷ്യം. യുവതിയും അതീവ സന്തോഷത്തിലാണ്. തന്റെ അടുത്തേക്കു വരുന്ന കാമുകനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ആവേശം പ്രകടമാണ് അവരുടെ ചലനങ്ങളില്‍. ജീവിതത്തില്‍ ഒരുമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ടു ബോട്ടുകളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന യുവാവും യുവതിയും ആലിംഗനം ചെയ്യാന്‍ അടുക്കവേ, അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരുകാര്യം സംഭവിച്ചു.



യുവതിയുടെ കാല്‍ ബോട്ടിന്റെ ഗിയറില്‍ തട്ടി. പെട്ടെന്ന് ബോട്ട് മുന്നോട്ടുകുതിച്ചു. നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട യുവതി ബോട്ടില്‍ വീണു. വീഴ്ചയ്ക്കിടെ ഉയര്‍ന്ന അവരുടെ കാല്‍ അന്തംവിട്ടുനിന്ന കാമുകന്റെ മുഖത്താണ് കൊണ്ടത്. അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ യുവതിയുടെ കാല്‍ പ്രഹരത്തില്‍ നിലതെറ്റിയ യുവാവ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കമഴ്ന്നടിച്ചു വീണു. അപ്പോഴേക്കും സ്പീഡ് വീണ്ടെടുത്ത് ബോട്ട് വീണു കിടക്കുന്ന യുവതിയുമായി മുന്നോട്ടു കുതിക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തില്‍ ഇതുവരെ കണ്ട ഏറ്റവും തമാശ നിറഞ്ഞ വിവാഹ അഭ്യര്‍ഥന വഡിയോയാണ് ഇതെന്നാണ് പലരും കമന്റ് ചെയ്തത്. ഓര്‍മിക്കാന്‍ കാമുകന്റെയും കാമുകിയുടെയും മനസ്സില്‍ അവിസ്മരണീയ നിമഷത്തിനൊപ്പം അലകളടങ്ങാത്ത പൊട്ടിച്ചിരിയും ഇനി എന്നുമുണ്ടായിരിക്കും.



English Summary: Man Gets Kicked In The Face, Falls Into Water In Proposal Gone Wrong