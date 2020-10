24 മണിക്കൂറിനിടെ രണ്ടിലധികം കൂട്ടബലാത്സംഗം; യുപിയിൽ നിന്നും ഉയരുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ നിലവിളി!

സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന ക്രൂരപീഡനങ്ങളുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥകളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസമായി ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത്. ഹത്രസില്‍ ക്രൂരബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ രാജ്യത്താകെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുകയാണ്. ക്രൂരപീഡനത്തിനിരയായി ദലിത് യുവതി കൊല്ലപ്പെട്ടതും, പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനായി രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും ഏറെ ചർച്ചയായിരിക്കെയാണ് 24 മണിക്കൂറിനിടെ യുപിയിൽ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാകുന്നതായ റിപ്പോര്‍ട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത്. സംഭവത്തിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു.

പ്രതാപ്ഘറിൽ ദലിത് പെൺകുട്ടി ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ചയാണ് പതിനേഴുകാരി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത്. വീട്ടിലെ മുറിയിൽ പെൺകുട്ടി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു പീഡനത്തിനിരയായത്. പ്രതിയായ ചന്ദ്രകേശ് വർമയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വീടിന്റെ ടറസ് വഴിയാണ് പ്രതി പെൺകുട്ടിയുടെ മുറിയിലെത്തിയതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ തനിച്ചായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.



തിങ്കളാഴ്ച കൗസംബി ഗ്രാമത്തിലും സമാന സംഭവം നടന്നു. 19കാരിയെ ബന്ധുക്കളായ രണ്ടുപേർ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ പരാതി. സെപ്്റ്റംബർ 13ന് പശ്ചിമ സരിറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പീഡകരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. ബന്ധുവീട്ടിൽ നിന്നും തനിക്കുനേരെയുണ്ടായ അതിക്രമത്തെ പറ്റി പെൺകുട്ടി പിന്നീട് വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു. ലോക്കൽ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കാൻ തയാറായില്ലെന്നും പെണ്‍കുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് കുടുംബം കൗസംബി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് പരാതി നൽകി. തിങ്കളാഴ്ച എഫ്ഐആര്‍ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയയാക്കിയതായും മൊഴിയെടുത്തതായും എസ്പി അറിയിച്ചു.



ഗ്യാൻപൂരില്‍ ശനിയാഴ്ച 44 വയസ്സുള്ള ദലിത് സ്ത്രീയെ നാലുപേർ ചേർന്ന് ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയാതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ പ്രതികളായ നാലു പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ബദോഹി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് റാം ബദൻ സിങ്ങ് വ്യക്തമാക്കി. രണ്ടു പേരെ ഞായറാഴ്ചയും രണ്ടു പേരെ തിങ്കളാഴ്ചയുമാണ് പിടികൂടിയത്. പ്രതികളെ പതിനാലു ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും സൂപ്രണ്ട് വ്യക്തമാക്കി. ഇരയായ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: ‘ ബാങ്കിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിച്ച് മടങ്ങും വഴി പീഡനത്തിനിരയായ സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വീട്ടിലെത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാഹനത്തില്‍ കയറ്റുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവർ സ്ത്രീയെ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയതായാണ് ഭർത്താവിന്റെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. പ്രതികളിൽ രണ്ടുപേരെ ഞായറാഴ്ചയും, രണ്ടുപേരെ തിങ്കളാഴ്ചയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.’

