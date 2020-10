‘ഡിപ്രഷനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രൻഡാണ്’, പരിഹാസത്തിന് ചുട്ടമറുപടിയുമായി ഐറ

ലോക മാനസീകാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ ബോളിവുഡ് താരം ആമിർ ഖാന്റെ മകൾ ഐറ ഖാൻ പങ്കുവച്ച വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരുന്നു. വിഷാദരോഗത്തിന് അടിമയായിരുന്നു താനെന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരുന്നു ഐറ. നിരവധി പേർ ഐറയുടെ പോസ്റ്റിന് പിന്തുണയുമായി എത്തി. എന്നാൽ, അതുപോലെ തന്നെ പരിഹാസങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയില്‍ മറുപടി പറയുകയാണ് താരം.



ഐറയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ:‘ മാനസീകാരോഗ്യ ദിനത്തിലെ എന്റെ പോസ്റ്റിന് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നതോ, തമാശ രൂപത്തിലോ നിങ്ങളിടുന്ന കമന്റുകൾ തീർച്ചയായും ഞാൻ നീക്കം ചെയ്യും. ഇക്കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പോസ്റ്റുകൾ കാണാനാകാത്ത വിധത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും.’– ഐറ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം കമന്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് ഐറ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫോളവഴ്സിനോട് ഐറ ചോദിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഭൂരിഭാഗം പേരും അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് മറുപടി നൽകുന്നത്.



വര്‍ഷങ്ങളോളം വിഷാദ രോഗത്തിന് അടിമയായിരുന്നു എന്നും അതിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഐറ പറഞ്ഞിരുന്നു. വിഡിയോ കണ്ട് പോസിറ്റിലായി മറുപടി നൽകിയവർക്ക് ഐറ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

English Summary: Aamir Khan’s daughter Ira warns trolls leaving hateful comments on her mental health posts: ‘I will restrict your access’