യുവതിയുടെ കാലിൽ ചുറ്റിവരിഞ്ഞ് പെരുമ്പാമ്പ്; ഭയപ്പെടുത്തി ദൃശ്യങ്ങൾ; ഒടുവിൽ...!

എത്രധൈര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പാമ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടി തോന്നാത്തവർ കുറവാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ കാലിൽ ഒരു പെരുമ്പാമ്പ് ചുറ്റിയാലോ? ഭയപ്പെടാതിരിക്കില്ല. എന്നാൽ, ധൈര്യപൂര്‍വം തന്റെ കാലിൽ ചുറ്റിയ പെരുമ്പാമ്പിനെ നേരിടുന്ന യുവതിയുടെ വിഡിയോയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. യുവതിയുടെ കാലിൽ ചുറ്റിയ പെരുമ്പാമ്പിനെ നീക്കുന്നതാണ് വിഡിയോ.

ക്യൂൻസ് ലാന്‍ഡ് പൊലീസാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. ഓസ്ട്രേലിയയൻ യുവതിയുടെ കാലിലാണ് പെരുമ്പാമ്പ് ചുറ്റി വരിഞ്ഞത്. ഭയപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്ന യുവതിയുടെ കാലിൽ നിന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ പെരുമ്പാമ്പിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.



പെരുമ്പാമ്പിന്റെ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ട തന്റെ പൂച്ചയെ രക്ഷിക്കാന‍് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു യുവതി. സ്വന്തമായി പാമ്പുകളെ വളർത്തുന്ന സ്വഭാവമുള്ള യുവതി പാമ്പിനെ വഴിതിരിച്ചു വിടാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിനിടെയാണ് പാമ്പ് കാലിൽ ചുറ്റിയത്. സ്വയം പാമ്പിനെ വേർപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് പൊലീസ് സഹായം തേടിയത്. ആരെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ സ്വന്തമായി വേർപ്പെടുത്താമായിരുന്നു എന്ന് യുവതി പറയുന്നതും വിഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. പാമ്പിനെ യുവതി തന്നെ കാട്ടിലേക്ക് കയറ്റിവിടുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. .



നിരവധി പേരാണ് വിഡിയോ കാണുകയും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തത്. യുവതിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളാണെങ്കിൽ ബോധം കെട്ടു വീണു പോകുമായിരുന്നു എന്നാണ് ചിലരുടെ കമന്റ്. ധീരതയ്ക്ക് അഭിനന്ദനം , പൊലീസിന് സല്യൂട്ട് എന്നും പലരും കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

