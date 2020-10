‘ആ ചുണ്ടുകൾക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ, ആരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്’, ചുണ്ടുചുവക്കാൻ യുവതിയുടെ പരീക്ഷണം– വിഡിയോ

ലിപ്സറ്റിക്കിൽ വ്യത്യസ്തത പരീക്ഷിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോബിയാണ്. ഇത്തരം വസ്തുക്കളിലുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ ചിലര്‍ക്കെങ്കിലും അലർജിയും മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ചുണ്ടു ചുവപ്പിക്കാൻ ബീറ്റ്റൂട്ടും റോസാപൂവിതളും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ലാതെ വിചിത്രമായ പരീക്ഷണം നടത്തിയ യുവതിയുടെ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. ലിപ്സ്റ്റിക്കിനു പകരം മൈലാഞ്ചി ഉപയോഗിച്ച് ചുണ്ടു ചുവപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് യുവതി.

ചിക്കാഗോയിൽ നിന്നുള്ള മോഡലും ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗറുമായ ബ്രിയാന ക്രിസ്റ്റ്യാന്‍സൺ എന്ന യുവതിയാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. മെഹന്ദി ട്യൂബിൽ നിന്നും മൈലാഞ്ചി ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ചുണ്ടിൽ പുരട്ടുകയായിരുന്നു യുവതി. ഉണങ്ങിയ ശേഷം ചുണ്ടിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റുകയും ശേഷം ഓറഞ്ച് ചുണ്ടുകൾ വിഡിയോയിൽ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.



യുവതിയുടെ വിഡിയോക്ക് വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നത്. അത് പ്രകൃതിദത്ത മൈലാഞ്ചിയല്ലെന്നും പലരീതിയിലുള്ള അലർജിയുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമാണ് വിമർശനം. ‘ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു. എന്നാൽ എന്റെ ചുണ്ടുകൾ പൊള്ളി. ചുണ്ടുകൾ കണ്ട് അമ്മ അലറിവിളിച്ചു. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ വളരെ അപകടകരമാണ്.’ എന്നായിരുന്നു ഫന എന്ന യുവതിയുടെ കമന്റ്. ‘അത് പ്രകൃതിദത്ത മൈലാഞ്ചി അല്ല. രാസവസ്തുക്കളാണ്. ആ ചുണ്ടുകൾക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ.’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് പലരും വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ ഇത്തരം ഹെന്ന അലർജിയുണ്ടാകുമെന്നും ചുണ്ടിലെ തൊലി അടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പലരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുടിയിലും കൈകാലുകളിലും മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന മുന്നറിയിപ്പും പലരും നൽകുന്നു.

തന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക് വിഡിയോക്ക് പിന്നാലെ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കകം മറ്റൊരു വിഡിയോയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബ്രിയാന. ചുണ്ടിലെ നിറം രണ്ടു ദിവസത്തിനകം മാഞ്ഞു പോയെന്നും മെഹന്ദി കോണിൽ രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പിന്നീടാണ് ബോധ്യമായതെന്നും ബ്രിയാന പറയുന്നു. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന അഭ്യർത്ഥനയും ബ്രിയാന മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു.

