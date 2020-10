ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചു; കാമുകന്റെ മുഖത്തേക്ക് യുവതി ആസിഡ് ഒഴിച്ചു; ഗുരുതര പരുക്ക്

സ്ത്രീകള്‍ക്കു നേരെയുള്ള ക്രൂരമായ ആസിഡ് ആക്രമണ വാര്‍ത്തകളുടെ കാലത്ത് ത്രിപുരയില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഭവം പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നു. പുരുഷന്‍മാരുടെ ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് ഇരകളായ സ്ത്രീകള്‍ക്കുവേണ്ടി സന്നദ്ധ സംഘടനകളും മറ്റും സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ത്രിപുരയില്‍ ഒരു പുരുഷന്‍ ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് വിധേയനായിരിക്കുന്നത്. വര്‍ഷങ്ങളോളം അയാള്‍ക്കൊപ്പം ഒരുമിച്ചു ജീവിച്ച യുവതിയാണു പ്രതി. ഒരുമിച്ചു ജീവിച്ചതിനുശേഷം പ്രണയത്തില്‍നിന്നും വിവാഹത്തില്‍ നിന്നും പിന്‍മാറിയതാണ് യുവതിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്നും കടുംകൈക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.



ത്രിപുരയില്‍ ഖൊവയ് ജില്ലയില്‍ ബെല്‍ച്ചറ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നുള്ള ബീന സന്താള്‍ എന്ന യുവതിയാണ് തന്റെ സുഹൃത്തിനുമേല്‍ ആസിഡ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. പൊലീസ് പിടിയിലായ 27കാരിയെ ത്രിപുര ഖൊവയ് ജില്ലാ കോടതി ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഖൊവയില്‍നിന്നു നിന്നു 16 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുള്ള ബെല്‍ച്ചറ ഗ്രാമത്തിലാണു സംഭവം.



പത്തു വര്‍ഷം മുന്‍പ് ബിന അയല്‍വാസിയും സുഹൃത്തുമായ 30 വയസ്സുകാരന്‍ സോമന്‍ സന്താളുമൊത്ത് വീട് വീട്ടു താമസിക്കുകയായിരുന്നു. പുണെയിലായിരുന്നു വര്‍ഷങ്ങളായി ഇവര്‍ താമസിക്കുന്നത്. 9 വര്‍ഷത്തോളം ഇരുവരും ഒരുമിച്ചു പുണെയില്‍ ജീവിച്ചു. വീടുകളില്‍ സഹായിച്ചും ദിവസക്കൂലിക്കു ജോലി ചെയ്തും ലഭിക്കുന്ന പണം സോമന്‍ സന്താളിന്റെ പഠനത്തിനുവേണ്ടിയും ബീന ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.



സോമന്‍ കോളജില്‍ ഇതിനിടെ പഠനം തുടങ്ങി. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലിയും തുടങ്ങി. എന്നാല്‍ ഇക്കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചില്‍ സ്വദേശമായ ത്രിപുരയിലേക്കു മടങ്ങിയ സോമന്‍ ബീനയുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും അവസാനിപ്പിച്ചു. അതോടെ ബീന സോമനെ തിരക്കിയിറങ്ങി. എന്നാല്‍ ആദ്യഘട്ട അന്വേഷണത്തില്‍ കാമുകന്നെ കണ്ടെത്താനായില്ല. തുടര്‍ന്നു റാഞ്ചിയിലെത്തിയ ബീന ഒരു ആരോഗ്യ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തില്‍ സഹായിയായി ജോലിക്കു ചേര്‍ന്നു.

എന്നാല്‍, അടുത്തിടെ ബീന ത്രിപുരയില്‍ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള്‍ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടില്‍വച്ച് സോമനെ കണ്ടു. അയാളുമായി സംസാരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സോമന്‍ ഒഴിഞ്ഞുമാറി. ക്ഷുഭിതയായ ബീന വീട്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആസിഡ് എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് സോമന്റെ ശരീരത്തില്‍ ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു.

മുഖത്തും ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ നിലയില്‍ ഉടന്‍ തന്നെ അയാളെ ത്രിപുരയിലെ പ്രാദേശിക ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്നാല്‍ സ്ഥിതി വഷളായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് തലസ്ഥാനമായ അഗര്‍ത്തലയിലുള്ള ഗോവിന്ദ് വല്ലഭ പന്ത് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. ബന്ധുക്കള്‍ പൊലീസില്‍ പരാതിപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ബീനയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ യുവതിയെ 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: Tripura girl, accused of throwing acid on estranged boyfriend, sent in judicial custody