ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനു കാരണം സ്ത്രീകൾ തന്നെ; വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി: മുകേഷ് ഖന്ന: വിവാദം

വിവിധമേഖലകളിലെ സ്ത്രീകൾ നടത്തിയ മീടു വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് താരം മുകേഷ് ഖന്ന നടത്തിയ പരാമർശം വിവാദത്തിൽ. ലൈംഗികാതിക്രമം പോലുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ ഉത്തരവാദിത്തം സ്ത്രീകൾക്കാണെന്നായിരുന്നു താരത്തിന്റെ വിവാദ പരാമർശം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്ന വിഡിയോക്ക് വലിയ വിമർശനമാണ് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നത്.



ഒരു പ്രാദേശിക മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു താരത്തിന്റെ വിവാദ പരാമർശം. ‘പുരുഷനോട് ഒപ്പത്തിനൊപ്പെം സ്ത്രീകളും ജോലിക്കു പോകാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് എല്ലാ മീടൂ പ്രശ്നങ്ങളും തുടങ്ങിയത്. ’– മുകേഷ് ഖന്ന പറഞ്ഞു. ‘വീട് പരിപാലിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളുടെ ജോലി. പുരുഷനെ പോലെ സ്ത്രീകളും പുറത്തിറങ്ങി ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോട ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും തുടങ്ങി. ഇന്ന്, പുരുഷന് ഒപ്പം നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സ്ത്രീകള്‍ സംസാരിക്കുന്നത്.’– മുകേഷ് ഖന്ന വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു.



പരമ്പരാഗത പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിലെന്ന പോലെയുള്ള ഖന്നയുടെ പരാമർശത്തിന് ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. മുകേഷ് ഖന്നയുടെ വിവാദ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ: ‘ഇയാൾക്ക് എന്തോ അസുഖമാണ്. ജോലിക്കു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണത്രേ സ്ത്രീകൾ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരകളാകുന്നത്. അവർ വീടീനുള്ളിൽ കഴിയണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നിങ്ങളെയോർത്ത് നാണക്കേട് തോന്നുന്നു മുകേഷ് ഖന്ന.’ ‘ഞാൻ ചിന്താശേഷിയും കഴിവുമുള്ളവളും എന്റെ ഭർത്താവിനെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ മാനുഷിക അവകാശങ്ങളും ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഞാന്‍ അടുക്കളയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകില്ല.’ എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു കമന്റ്. നിരവധി പേരാണ് താരത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയത്.



ശക്തിമാന്‍ എന്ന എക്കാലത്തെയും ഹിറ്റിലൂടെ ഇന്ത്യയാകെ ആരാധകരുടെ വ്യക്തിയാണ് മുകേഷ് ഖന്ന. നേരത്തെ ബോളിവുഡ് താരം സോനാക്ഷി സിൻഹയ്ക്കെതിരെ ഖന്ന നടത്തിയ പ്രസ്താവനയും വിവാദമായിരുന്നു. ഹിന്ദുപുരാണമായ രാമായണത്തെ കുറിച്ച് സോനാക്ഷി സിൻഹയ്ക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു മുകേഷ് ഖന്നയുടെ പ്രസ്താവന.



