യാഥാസ്ഥിതികർക്ക് ചിന്തിക്കാനാകാത്ത മുന്നേറ്റവുമായി അം ഫെറസ് എന്ന യുവതി; ഇത് ചരിത്രം

യെമനില്‍ മരിബ് എന്ന സ്ഥലത്തെ മോണിങ് ഐകണ്‍ കഫേ സാധാരണ ചായക്കടയല്ല. യെമനില്‍ സ്ത്രീകള്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കുവേണ്ടി നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ കോഫി ഷോപ്പാണ്. അം ഫെറസ് എന്ന യുവതിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലില്‍ യാഥാസ്ഥിതിക വിശ്വാസികള്‍ക്കു ചിന്തിക്കാന്‍ പോലുമാവാത്ത സംരംഭം തുടങ്ങിയത്.



സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഒത്തുകൂടാന്‍ ഒരു സ്ഥലവും ഇല്ലായിരുന്നു. സംസാരിക്കാനും ആശയങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കാനും ഭാവി ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരിടം പോലും ഞാന്‍ കണ്ടില്ല. ഇവിടെ ഉടമസ്ഥ മുതല്‍ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സഹായി വരെ സ്ത്രീകളാണ്. സ്ത്രീകള്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കുവേണ്ടി നടത്തുന്ന യെമനിലെ ആദ്യത്തെ സ്ഥാപനം- അഭിമാനത്തോടെ അം ഫെറസ് പറയുന്നു.



വീടിനു പുറത്ത് സ്ത്രീകള്‍ ഇറങ്ങുന്നതുപോലും അതിശയത്തോടെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് കോഫി ഷോപ്പ് കേന്ദ്രമാക്കി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ ഒരു മാതൃക കെട്ടിപ്പെടുക്കപ്പെട്ടത്. കഫേ എന്നു കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ നിഷേധാത്മക ചിന്തകള്‍ ചിലര്‍ പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഏതു പുതിയ ആശയത്തെയും കുറച്ചുപേര്‍ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോള്‍ മറ്റു കുറച്ചുപേര്‍ എതിര്‍ക്കും. അതാണല്ലോ പതിവ്- ഫെറസ് പറയുന്നു. സ്ത്രീകള്‍ക്കും സംരംഭങ്ങള്‍ വിജയകരമായി തുടങ്ങാമെന്നും മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാമെന്നും തെളിയിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് താന്‍ കോഫിഷോപ്പ് തുടങ്ങിയതെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



വേഡഡ് എന്ന മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനി കഫേയിലെക്ക് ആകര്‍ഷിക്കപ്പെടാന്‍ കാരണം തടസ്സമില്ലാത്ത ഇന്റര്‍നെറ്റ് സൗകര്യമാണ്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന് സംസാരിക്കാനും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനും മറ്റൊരു സ്ഥലവും തന്റെ അറിവിലില്ലെന്നും ആ പെണ്‍കുട്ടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. യുദ്ധം കലുഷിതമാക്കിയ യെമന്റെ കഴിഞ്ഞ ആറു വര്‍ഷക്കാലത്തിനിടയില്‍ തന്നെയാണ് മരിബ് രാജ്യത്തെ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിലൊന്നായി വളര്‍ന്നുവന്നത്. നിരന്തരമായ യുദ്ധത്തിനുപുറമെ രോഗവും രൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുമുള്ള രാജ്യത്ത് ഒരു വ്യവസായ സംരംഭം വളര്‍ത്തിയെടുക്കുക എന്നതു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.



ഫെറസ് തന്റെ കടയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാപ്പിയും തേയിലയും മറ്റും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. വില ഏറിയും കുറഞ്ഞും നില്‍ക്കുന്ന കാലത്ത് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയെന്നും ഫെറസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. എന്നാലും സ്ത്രീകള്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കേന്ദ്രമാക്കി കോഫി ഷോപ്പിനെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കണമെന്നാണ് ഫെറസിന്റെ ആഗ്രഹം.

