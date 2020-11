അതിസുന്ദരി, സിഖ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മഹാറാണി; ഇത് ജിൻഡർ കൗറിന്റെ കഥ

വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങളുടെ ലേലത്തിലൂടെ അടുത്തിടെ വാര്‍ത്തകളില്‍ നിറഞ്ഞ മഹാറാണി ജിന്‍ഡന്‍ കൗര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചരിത്രത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി ബ്രിട്ടിഷുകാരോടു നടത്തിയ നിരന്തര സമരത്തിന്റെ പേരിലും ഓര്‍മിക്കപ്പെടുന്ന അപൂര്‍വ വ്യക്തിത്വം.

1817 മുതല്‍ 1863 വരെയായിരുന്നു ജന്‍ഡന്‍ കൗറിന്റെ ജീവിതകാലം. മഹാരാജ രഞ്ജിത്ത് സിങ്ങിന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേയൊരു വിധവയെന്ന നിലയില്‍ ബ്രിട്ടിഷുകാരുടെ ആക്രമണത്തെ പലവട്ടം ജിന്‍ഡന്‍ കൗറിനു നേരിടേണ്ടിവന്നു. പഞ്ചാബിനെ അധീനപ്പെടുത്താനുള്ള ബ്രിട്ടിഷ് ശ്രമത്തിനെതിരെയായിരുന്നു പോരാട്ടം. അവസാന യുദ്ധത്തില്‍ കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ജ്വലിക്കുന്ന അധ്യായമായി അവശേഷിക്കുന്ന ജിന്‍ഡന്‍ കൗറിന്റെ ജീവിതം പുതുതലമുറയ്ക്കും പകരുന്നതു പ്രചോദനം.



റാണിയുടെ പേരില്‍ അന്നത്തെ ലഹോര്‍ ഖജനാവില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന 600- ല്‍ പരം അഭരണങ്ങള്‍ വിദേശ ശക്തികള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. റാണിയെ തടവിലാക്കി. എന്നാല്‍ 1848 ല്‍ നേപ്പാളിലേക്കു രക്ഷപ്പെടാന്‍ റാണിക്കു കഴിഞ്ഞു.



സിഖ് സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച മഹാരാജ രഞ്ജിത് സിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഭാര്യയായിരുന്നു ജിന്‍ഡന്‍ കൗര്‍. കാബുളില്‍ നിന്നു കശ്മീര്‍ വരെയും ഡല്‍ഹി വരെയും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ രഞ്ജിത്ത് സിങ്ങിന്റെ സാമ്രാജ്യം. സിഖ് സാമ്രാജ്യത്തിലെ അവസാന രാജാവ് ദുലിപ് സിങ്ങിന്റെ അമ്മ കൂടിയായിരുന്നു ജിന്‍ഡര്‍ കൗര്‍.



മൂന്നു മക്കളില്‍ ഇളയവളായി 1817 ല്‍ ഗുര്‍ജന്‍വാലയില്‍ ജിന്‍ഡന്‍ ജനിച്ചു. പിതാവ് മന്ന സിങ് ഔലാഖ് ബ്രിട്ടിഷ് രാജകൊട്ടാരത്തോടു ചേര്‍ന്നായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. കൗമാരത്തില്‍ അതീവ സുന്ദരിയായിരുന്ന മകളുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് പിതാവില്‍ നിന്നാണ് മഹാരാജാവ് കേള്‍ക്കുന്നത്. 18 വയസ്സ് തികഞ്ഞപ്പോള്‍ തന്നെ ജിന്‍ഡനെ രാജാവ് വിവാഹം കഴിച്ചു. മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനുശേഷം റാണി ദുലിപ് സിങ്ങിനു ജന്‍മം നല്‍കി. തൊട്ടടുത്ത വര്‍ഷം രാജാവ് മരിച്ചു. രാജാവിന്റെ മറ്റു രണ്ടു മക്കള്‍ മരിച്ചുപോയതിനാല്‍ ദുലിപ് സിങ് അഞ്ചാം വയസ്സില്‍ തന്നെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ദുലിപ് സിങ്ങിനു പ്രായം കുറവായിരുന്നതിനാല്‍ മഹാറാണി റീജന്റായി ഭരണത്തിനു നേതൃത്വം കൊടുത്തു.



ഒരു കാഴ്ചക്കാരിയായിരിക്കാതെ മഹാറാണി ഭരണത്തെ കാര്യക്ഷമമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയി. റവന്യൂ വരവിലും മറ്റും കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു. 1845 ല്‍ ബ്രിട്ടിഷുകാര്‍ സിഖ് സാമ്രാജ്യവുമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദുലിപ് സിങ്ങിനെ രാജാവായി തുടരാന്‍ അനുവദിച്ചെങ്കിലും മഹാറാണിയെ തടവുകാരിയായി പിടിച്ചു. എന്നാല്‍ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും വീദേശ ശക്തികള്‍ക്കു കീഴടങ്ങാന്‍ അവര്‍ തയാറായില്ല.



1849 ഏപ്രില്‍ 19 ന് ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ ചുന്നാര്‍ കോട്ടയിലെ ജയിലില്‍ നിന്ന് രാത്രിയില്‍ ഇരുട്ടിന്റെ മറ പറ്റി ജിന്‍ഡര്‍ കൗര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഭിക്ഷക്കാരുടെ വേഷത്തിലായിരുന്നു റാണി ബ്രിട്ടിഷുകാരെ കബളിപ്പിച്ചത്. രക്ഷപ്പെടുന്നതിനു മുന്‍പ് ജയിലിന്റെ ഭിത്തിയില്‍ താന്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നതു കള്ളിയെപ്പോലെയല്ലെന്നും ധീരയായിതന്നെയാണെന്നും എഴുതിവയ്ക്കാനും റാണി മറന്നില്ല. നേപ്പാളിലേക്കു രക്ഷപ്പെട്ട റാണി അവിടെയിരുന്നുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിലെ നാട്ടുരാജാക്കന്‍മാരെ ബ്രിട്ടിഷുകാര്‍ക്കെതിരെ തിരിച്ചുവിടുന്നില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കാണു വഹിച്ചത്.

ബ്രിട്ടിഷുകാര്‍ക്ക് അവസാന പ്രഹരം ഏല്‍പിച്ച് ദുലിപ് സിങ്ങുമായി കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ വച്ച് കണ്ടുമുട്ടാനും റാണിക്കു കഴിഞ്ഞു. ഇടക്കാലത്തു ക്രിസ്ത്യന്‍ മതം സ്വീകരിച്ച ദുലിപ് സിങ് റാണിയുടെ പ്രേരണയില്‍ സിഖ് മതത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവന്നു. പിന്നീട് ലണ്ടനില്‍ എത്തിയ റാണി 1863 ഏപ്രില്‍ ഒന്നിന് ഉറക്കത്തിലാണു മരിക്കുന്നത്. പടിഞ്ഞാറന്‍ ലണ്ടനില്‍ റാണിയുടെ ശവകുടീരം ഇപ്പോഴുമുണ്ട്.

English Summary: Maharani Jindan Kaur: ‘One of the most remarkable characters of 19th century history