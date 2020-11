മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് കാൻസറിന് കാരണമാകും; വിവാദ പരാമർശവുമായി താരം; പ്രതിഷേധം

കോവിഡ്–19 തടയുന്നതിനായി ധരിക്കുന്ന സർജിക്കൽ മാസ്കുകൾ കാന്‍സറിനു കാരണമാകുമെന്ന അമേരിക്കൻ മോഡലും അവതാരകയുമായ കർട്നി കർദാഷിയാന്റെ പ്രസ്താവന വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തുകയാണ്. നീല സർജിക്കൽ മാസ്കിന്റെ നിർമാണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസവസ്തു കാൻസർ കോശങ്ങൾക്കു കാരണമാകുെന്നാണ് താരത്തിന്റെ കണ്ടെത്തിൽ. ‘Cancer.Org’ പറയുന്നതു പ്രകാരം ഈ രാസവസ്തു കരൾ, വൃക്ക സ്തനം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാൻസറിനും ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോളിനും ശ്വാസകോശത്തിൽ രക്തസ്രാവത്തിനും കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് കർട്നി കർദാഷിയാൻ പറയുന്നത്.

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സാധാരണ ജനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന നീല സർജിക്കൽ മാസ്കിന്റെ ഫോട്ടോയും പങ്കുവച്ചാണ് താരത്തിന്റെ പരാമർശം. താരത്തിന്റെ പോസ്റ്റിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയരുന്നത്. ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചരണങ്ങള്‍ ആളുകളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കുകയും ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന രീതിയുള്ള വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. അതേസമയം കർട്നിയുടെ പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ലെന്നാണ് അമേരിക്കൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രതികരണം. ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ ഖേദകരമാണെന്നും അമേരിക്കൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റി ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. വില്യം കേയ്ൻസ് പറഞ്ഞു.



‘ഞാനും ആരോഗ്യ രംഗത്തുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് സഹപ്രവർത്തകരും കാലങ്ങളായി ഇത്തരം മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. രോഗികൾക്ക് അണുബാധയുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഇത്തരം മാസ്കുകൾ ധരിക്കുന്നത്.’– ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. പിടിഎഫ്ഇ ഒരു മനുഷ്യ നിർമിത രാസവസ്തുവാണ്. നോൺസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളിലും ടെഫ്ലോൺ ആവരണങ്ങളിലും ഇത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു നിർദേശങ്ങളും അമേരിക്കന്‍ കാൻസർ സൊസൈറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നില്ല. നിരവധി ഫോളവേഴ്സുുള്ള കർട്നി കർദാഷിയാൻ തികച്ചും നിരുത്തരവാദപരമായ ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമായിരുന്നു എന്നരീതിയിൽ ട്വിറ്ററിൽ വ്യാപക വിമർശനങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്.

English Summary: Kourtney Kardashian is SLAMMED for 'utterly unacceptable' Instagram post promoting a conspiracy theory that claims face masks cause cancer