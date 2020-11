‌‘2020ലെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ തുടരുന്നു’, യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രിയങ്ക ചോപ്ര

വിവാഹ ശേഷം ഭർത്താവും പ്രശസ്ത ഗായകനുമായ നിക് ജോനാസിനൊപ്പം യുഎസിലെ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ കഴിയുകയാണ് ബോളിവുഡ് താരം പ്രിയങ്ക ചോപ്ര. സമകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള സംഭവങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും തന്റെ അഭിപ്രായം താരം പ്രകടിപ്പിക്കാറുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്റെ ആകാംക്ഷ ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് പ്രിയങ്ക വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് ട്രംപോ ബിഡനോ എന്നറിയാൻ അക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകം. വോട്ടെണ്ണൽ രാത്രി വൈകിയയും തുടർന്നതോടെയാണ് പ്രിയങ്ക സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചത്.



‘2020ലെ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ തുടരുകയാണ്. ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം യുഎസ് തിരഞ്ഞടുപ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവം കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ധാരാളം വോട്ടുകൾ ഇനിയും എണ്ണിതീരാറുണ്ട്. ഈ രാത്രി മുഴുവൻ തുടരുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്.’– പ്രിയങ്ക സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു.

വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായാൽ വോട്ടെണ്ണൽ തുടങ്ങാമെന്നതാണ് യുഎസിലെ നിയമം. ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങൾ എടുത്താണ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. കോവിഡ്–19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും പലരും ഇമെയിൽ വഴി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണത്തെ വോട്ടെണ്ണൽ ഏറെ ശ്രമകരമാണ്.



ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബെർലിനിലായിരുന്ന പ്രിയങ്ക അടുത്തിടെയാണ് ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ മടങ്ങിയെത്തിയത്. ഭർത്താവ് നിക് ജോനാസിനൊപ്പം നഗരത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര നടത്തി മടങ്ങി വരവ് ആഘോഷിച്ചതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും പ്രിയങ്ക സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

