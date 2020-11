‘മേരിറ്റൽ റേപ്പ്’ എന്തുകൊണ്ട് കുറ്റകരമാകുന്നില്ല? ചോദ്യമുയർത്തി ചിത്രങ്ങൾ; ശ്രദ്ധേയമായി ഫോട്ടോഷൂട്ട്

View this post on Instagram

നിങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടിയാണ് എന്ന് ലേബർ റൂമിലെ നേഴ്സ് മാഡം വന്നു പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും മുഖം ചുളിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്നു സ്ത്രീസമൂഹത്തിനെതിരെയുള്ള ചൂഷണങ്ങളുടെ വിത്തുപാകൽ. അവൾ വളരും തോറും അവൾക്കെതിരെയുള്ള ചൂഷണങ്ങളും വളരുന്നു.. നീ പെൺകുട്ടിയല്ലേ.. ഓടാൻ പാടില്ല, ചാടാൻ പാടില്ല, ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് എവിടെയും പോകാൻ പാടില്ല, പെൺകുട്ടിയല്ലേ.. ഒരുപാടു പഠിച്ചിട്ടെന്തിനാ.? വല്ല വീട്ടിലും കെട്ടിച്ചുവിടാനുള്ളതല്ലേ... എന്നതൊക്കെ പെണ്ണായി പിറന്നതു കൊണ്ട് മാത്രം ഇന്നും ചില കാരണവന്മാരിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗങ്ങളുടെ മുൻനിരയിലുള്ള ചിലത് മാത്രം.. മാറേണ്ടതും, മറ്റേണ്ടതും നമ്മളാണ്... സ്ത്രീയ്ക്ക് സ്ത്രീയായും, പുരുഷന് പുരുഷനായും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല നാളേക്കായി നമുക്ക് ശബ്ദമുയർത്താം... പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കാം. അവിടെ പുരുഷാധിപത്യമെന്നോ, സ്ത്രീ ആധിപത്യമെന്നോ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഒട്ടും തന്നെ സാധ്യതയില്ലാത്ത മനുഷ്യത്വത്തിന് വേണ്ടി, മനുഷ്യന് വേണ്ടി.... മാറണം നമ്മൾ !