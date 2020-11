ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രോളാമോ? ഉരുളയ്ക്ക് ഉപ്പേരി പോലെ ട്രംപിന് ഗ്രേറ്റയുടെ മറുപടി; മധുര പ്രതികാരം

ഗ്രെറ്റ തണ്‍ബര്‍ഗ് എന്ന കൗമാരക്കാരിയായ കാലാവസ്ഥ പ്രവര്‍ത്തക തനിക്ക് കാലാവസ്ഥ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയവും നന്നായി വഴങ്ങുമെന്നു തെളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരൊറ്റ കമന്റിലൂടെ. ഡെമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ജോ ബൈഡന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്കടുക്കുകയും പിന്നിലായ ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് നിയമപ്പോരാട്ടം നടത്തുമെന്നു ക്ഷുഭിതനായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതിനിടെയാണ് ഗ്രെറ്റയുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന കമന്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സാമാന്യബുദ്ധിയിലും സാഹചര്യങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കാനുള്ള കഴിവിലും താന്‍ ആരുടെയും പിന്നിലല്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കാനും ഇതിനോടകം പ്രശസ്തമായ കമന്റിലൂടെ ഗ്രെറ്റയ്ക്കു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു ഗ്രെറ്റയുടെ ഇടപെടല്‍. അവരുടെ കമന്റ് വന്നതോടെ അതായി ട്രെന്‍ഡ് ചാര്‍ട്ടില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഒട്ടേറെപ്പേരുടെ കയ്യടികളും ഗ്രെറ്റ നേടി.

വോട്ടെണ്ണുന്നതു നിര്‍ത്തുക എന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോടതിയില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടിയായാണ് ഗ്രെറ്റ കമന്റ് ഇട്ടത്. ട്രംപ്, താങ്കള്‍ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സമാധാനമായിരിക്കൂ .... എന്നായിരുന്നു ഗ്രെറ്റയുടെ കമന്റ്. ഈ വാക്കുകള്‍ ഗ്രെറ്റയല്ല ആദ്യം പറയുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇതേ വാക്കുകള്‍ ഇതിനുമുന്‍പു തന്നെ ലോകം കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഗ്രെറ്റ കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ശരിക്കും പരിഹാസ്യമായിരിക്കുന്നു ട്രംപിന്റെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍. നല്ലൊരു സിനിമ ആസ്വദിച്ചുകണ്ട് അദ്ദേഹം ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. ശാന്തനാകൂ, ട്രംപ് , ദയവുചെയ്തു ശാന്തനാകൂ- ആകാംക്ഷയോടെ ഫലം കാത്തിരിക്കുന്ന ട്രംപിനോട് ഗ്രെറ്റ ട്വിറ്ററിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഗ്രെറ്റ പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ ലോകം ആദ്യമായി കേള്‍ക്കുന്നത് കൃത്യം 11 മാസം മുന്‍പാണ്. ടൈം മാഗസിന്‍ 2019 ലെ പ്രമുഖ വ്യക്തിയായി ഗ്രെറ്റയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത അവസരത്തില്‍ ഗ്രെറ്റയോട് ട്രംപാണ് ഈ വാക്കുകള്‍ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഗ്രെറ്റ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും ഒരു സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് ശാന്തയായി കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കണമെന്നും മറ്റും അന്ന് ഉപദേശരൂപത്തില്‍ ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ ബൈഡന്‍ മുന്നലെത്തിയതിന്റെ ദേഷ്യത്തില്‍ ക്ഷൂഭിതനായപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതേ വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗ്രെറ്റ.



10 ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് ഗ്രെറ്റയുടെ കമന്റിന് ലൈക്ക് അടിച്ചത്. ലക്ഷക്കണക്കിനുപേര്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. പ്രതികാരം എന്നതിനേക്കാള്‍ മധുര പ്രതികാരം തന്നെയാണ് മാലിന്യരഹിതമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഗ്രെറ്റ തണ്‍ബര്‍ഗ് നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനു കയ്യടിക്കാതിരിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങള്‍ സുക്ഷ്മതയോടെ നോക്കുന്നവരും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും.

English Summary: "Chill, Donald, Chill": Greta Thunberg Trolls Trump With His Own Words