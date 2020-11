35 വയസ്സാകുമ്പോള്‍ നീയും യുഎസ് പ്രസിഡന്റാകും; വൈറലായി കമല ഹാരിസിന്റെ വിഡിയോ

അമേരിക്കന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജോ ബൈഡനൊപ്പം മുന്നിലുള്ള കമല ഹാരിസ് തന്റെ ബന്ധുവായ കൊച്ചുകുട്ടിയുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിന്റെ വിഡിയോ ദശ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. കമലയുടെ അടുത്ത ബന്ധു മീന ഹാരിസിന്റെ മകള്‍ അമാര അജഗുവുമായാണ് കമല സംസാരിക്കുന്ന വിഡിയോ പുറത്തുവന്നത്.



12 സെക്കന്‍ഡാണ് വിഡിയോയുടെ ദൈര്‍ഘ്യം. മീന ഹാരിസാണ് വിഡിയോസമൂഹ മാധ്യമത്തില്‍ പങ്കുവച്ചത്. കസേരയില്‍ ഇരിക്കുന്ന കമലയുടെ മടിയില്‍ ഇരിക്കുകയാണ് അമാര എന്ന കൊച്ചുകുട്ടി. തന്റെ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് അമര ഡെമോക്രാറ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായ കമലയോടു സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കല്‍ തനിക്കും പ്രസിഡന്റ് ആകണമെന്ന് അമാര കൊഞ്ചിപ്പറയുമ്പോള്‍ കമല മറുപടി പറയുന്നു: തീര്‍ച്ചയായും നിനക്കും യുഎസ് പ്രസിഡന്റാകാന്‍ കഴിയും. ഇപ്പോഴല്ല. 35 വയസ്സായതിനുശേഷം- കമല അമാരയോടു പറയുന്നു.



4 ലക്ഷം പേര്‍ ഇതിനോടകം വിഡിയോ കണ്ടു. 42.000 പേര്‍ ലൈക്ക് ചെയ്തു. വിഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്ത മീനയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ അവര്‍ വിഡിയോ കണ്ടതിലുള്ള സന്തോഷവും കമന്റുകളിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രമുഖ മോഡല്‍ പത്മാലക്ഷ്മി ‘Oh My God’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ ഏറ്റെടുത്തത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ ബൈഡനൊപ്പം കമലയും വിജയത്തിലേക്കു കുതിക്കുകയാണ്.

English Summary: Kamala Harris's conversation with her grand-niece is just so adorable. Viral video