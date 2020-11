‘നമ്മൾ നേടിയിരിക്കുന്നു ജോ’, കമലയുടെ അഭിനന്ദന വിഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത് ലോകം

യുഎസിന്റെ 46–ാമത് പ്രസിഡന്റായി ജോ ബൈഡൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി എത്തിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയാണ്. പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിൽ ബൈഡനെ ഫോണിലൂടെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് കമല.



‘നമ്മൾ നേടിയിരിക്കുന്ന ജോ, നിങ്ങൾ യുഎസിന്റെ അടുത്ത പ്രസിഡന്റാകാൻ പോകുന്നു.’ പുൽതകിടിയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് കമല ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. പെൻസിൻവാനിയയും പിടിച്ചതോടെ ബൈഡനെ യുഎസിന്റെ അടുത്ത പ്രസിഡന്റായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. 78 വയസ്സുള്ള ബൈഡൻ യുഎസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പ്രസിഡന്റാണ്. കമലയാകട്ടെ യുഎസിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ വൈസ് പ്രസിഡന്റും. ഏഷ്യൻ വംശജയും കറുത്തവർഗക്കാരിയുമായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് കമല.



‘വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയായിരിക്കും ഞാൻ. പക്ഷേ, ഞാൻ അവസാനത്തെ വനിതയാകരുത്. ഈ രാത്രി എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും പ്രചോദനമാകട്ടെ.’ എന്നായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം നടത്തിയ ആദ്യ പ്രസംഗത്തിൽ കമല ഹാരിസ് പറഞ്ഞത്. റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയും നിലവിലെ പ്രസിഡന്റുമായ ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ബൈഡൻ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

English Summary: "We Did It, Joe": When Kamala Harris Called Biden After Win. Watch