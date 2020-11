10 വർഷം മുൻപ് മല്ലിക ഷരാവത്തിന്റെ പ്രവചനം: കമല യുഎസ് പ്രസിഡന്റാകും; വൈറൽ ഫോട്ടോ

കമല ഹാരിസ് യുഎസിലെ ഉന്നത പദവികളില്‍ ഒന്നില്‍ എത്തുമെന്ന്, ഒരു ദശകം മുന്നേ പ്രവചിച്ച ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയുണ്ട്. രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞയോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകയോ ഒന്നുമല്ല. ബോളിവുഡ് നടി മല്ലിക ഷെരാവത്.



2009 ലാണ് മല്ലിക കമലയെ കാണുന്നത്. അന്നവര്‍ ഒരുമിച്ചെടുത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ ആ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ കഥ പറയുന്നു. അന്ന് ഒരു പാര്‍ട്ടിയില്‍വച്ചാണ് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയത്. 2011 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ലവ് എന്ന സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നു ആ കൂടിക്കാഴ്ച. സിനിമയില്‍ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റ് പ്രവര്‍ത്തകയുടെ വേഷമായിരുന്നു മല്ലികയ്ക്ക്. കമല ഹാരിസിന്റെ ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു സിനിമയുടെ പ്രചോദനവും. ഈ ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി തയാറെടുക്കാനാണ് മല്ലിക 2009 ല്‍ സാന്‍ഫ്രാന്‍സിസ്കോയില്‍ പോയത്.

മല്ലിക കമലയെ നേരിട്ടു കണ്ടു. സംസാരിച്ചു. ആ കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് മല്ലിക അന്നുതന്നെ ട്വിറ്ററില്‍ ഒരു സന്ദേശവും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ‘ നാളെ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ആകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഒരു യുവതിയെ ഞാന്‍ കണ്ടു. ആ കണ്ടുമുട്ടല്‍ രസകരമായിരുന്നു. കമല ഹാരിസ് എന്നാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ പേര്. അവരുടെ കാലമാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത്- മല്ലികയുടെ ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശത്തില്‍ പറയുന്നു.

സാന്‍ ഫ്രാന്‍സിസ്കോയില്‍ നിന്നുള്ള അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കമല ഹാരിസിനൊപ്പം എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ ചിത്രവും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2011 ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ പൊളിറ്റിക് ഓഫ് ലവ് വില്യം ഡിയര്‍ ആണു സംവിധാനം ചെയ്തത്. ബ്രയാന്‍ ജെ. വൈറ്റ് ആയിരുന്നു മല്ലികയ്ക്കൊപ്പം നായകനായി രംഗത്തുവന്നത്.

മല്ലികയുടെ പ്രവചനം വന്ന് 11 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം അടുത്ത ജനുവരി 20ന് കമല ഹാരിസ് യുഎസിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി സ്ഥാനമേല്‍ക്കും. പ്രവചനത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗം മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുക. കമല പ്രസിഡന്റ് ആകാനാണ് ഇനി മല്ലികയുടെ കാത്തിരിപ്പ്; ഇന്ത്യയുടെയും.



