കയ്യിലെ പ്ലേറ്റിൽ തലയുടെ പകുതി ഭാഗം; അപ്രതീക്ഷിത ട്വിസ്റ്റുമായി യുവതിയുടെ വിഡിയോ

ഓരോദിനവും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിഡിയോകൾ കണ്ട് കയ്യടിക്കുന്നാവരാണ് നമ്മൾ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഡിയോ ഇത് ആദ്യമായിരിക്കും. ഈ വിഡിയോ നിങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടുതവണയെങ്കിലും കാണുമെന്നുറപ്പാണ്. കാരണം ഇത് സത്യമാണോ മിഥ്യയാണോ എന്നുമനസ്സിലാക്കാൻ ചുരുങ്ങിയത് ഈ വിഡിയോ രണ്ടു തവണയെങ്കിലും കാണേണ്ടിയാണ്. വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യയമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയാണ്.



തലയുടെ പകുതി മുറിച്ച് കയ്യിലെ പ്ലേറ്റിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യം കാണുമ്പോൾ എന്താണെന്ന്മനസ്സിലാകില്ല. പെട്ടന്നു തന്നെ വിഡിയോയിലെ യുവതിയുടെ മുഖത്തിനു പിന്നിൽ നിന്നും യഥാർഥ മുഖം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ഇത് കേക്കാണോ തലയുടെ പകുതിയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തോടെയാണ് വിഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. യുവതിയുടെ യഥാർഥ രൂപത്തോട് വളരെ സാദൃശ്യമുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ കേക്ക് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.



‘sideserfcakes’ എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വിഡിയോ 7.1 ലക്ഷം പേർ ഇതിനോടകം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. നിരവധി പേരാണ് വിഡിയോയ്ക്ക് കമന്റുകളുമായി എത്തിയത്. അവിശ്വസനീയം, ഗംഭീരമായ കേക്ക് എന്നാണ് പലരുടെയും കമന്റുകൾ. ‘ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഇത് മേക്കപ്പ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്, ഓരോ തവണ കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് അദ്ഭുതം തോന്നുന്നു.’ എന്നിങ്ങനെയാണ് പലരുടെയും കമന്റുകൾ.

English Summary: Cake or make up? Video showing woman’s head on a plate leaves netizens baffled. Watch