ഇത് അങ്ങനെ വെറും പാവകൾ അല്ല; ലോകത്തിന്റെ പ്രശംസ നേടി ലബാകി മുത്തശ്ശി

2020 ഓഗസ്റ്റ് 4. ലെബനന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂട്ട് നടുങ്ങിയ സ്ഫോടനം നടന്ന ദിനമായിരുന്നു അത്. പലർക്കും ഉറ്റവരെ നഷ്ടമായി. സ്ഫോടനത്തിൽ നൂറു കണക്കിനാളുകൾക്ക് ഗുരുതരമായ പരുക്കേറ്റു. ഏത് ദുരന്തങ്ങളുടെയും ഇരകൾ പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ. ബെയ്റൂട്ടിലെയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. അവരുടെ ചിരി മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നു ആ സ്ഫോടനം. ഇപ്പോൾ ബെയ്റൂട്ടിലെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കായി സമ്മാനമൊരുക്കി ലോകത്തിന്റെ പ്രശംസ നേടുകയയാണ് യോളണ്ടെ ലബാകി എന്ന മുത്തശ്ശി.

ഒരു കലാകാരിയാണ് ലബാകി മുത്തശ്ശി. സ്ഫോടനം നടന്ന ദിവസത്തിനു പിറ്റേന്നുള്ള പ്രഭാതം മുതൽ മനോഹരമായ കളിപ്പാവകളുടെ നിര്‍മാണത്തിലായിരുന്നു അവർ. ഇതുവരെ 77 പാവകളുണ്ടാക്കി. ഇനി 23 എണ്ണം കൂടി നിർമിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് ലബാകി. അത് ലഭിക്കേണ്ട പെൺകുട്ടിയുടെ പേരാണ് ഓരോ പാവയ്ക്കും നൽകിയിരിക്കുന്നത്.



‘2020 നഷ്ടങ്ങളുടെ വർഷമായിരുന്നു. നിരവധി ജീവനുകളാണ് ബെയ്റൂട്ടിൽ പൊലിഞ്ഞത്. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പാവകളെല്ലാം സ്ഫോടനത്തിൽ കത്തിപ്പോയി. നല്ല മുത്തശ്ശിയും മികച്ച കലാകാരിയുമായ യോളണ്ടെ ലബാസ്രിയ. ലബനനിലെ അക്രഫിയയിലെ പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ മനോഹരമായ പാവകളെ തിരികെ നൽകുകയാണ് അവർ. ഓഗസ്റ്റ് 5 മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും അതിരാവിലെ ലബാകി എഴുന്നേറ്റ് പാവ നിർമാണം തുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ അവർ എഴുപത്തിയെട്ടാമത്തെ പാവയുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി. ലഭിക്കേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരാണ് പാവകൾക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നത്.’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ലബാകിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചത്.



പങ്കുവച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. ലബാകിയുടെ പ്രവൃത്തിയെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കമന്റുകളും എത്തി. നിരവധി പേർ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Elderly woman makes dolls for girls who lost theirs during Beirut blast. Viral post