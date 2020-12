സോറായുടെ വിരലുകളിൽ മരണദൂതുമായി ശവകുടീരം വരെ തെളിയും; വിലക്കുകൾ ഭേദിച്ചവൾ

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാബൂളിലിരുന്ന് സോറായ ഷഹീദി ഒരു ചരിത്രം കുറിക്കുകയാണ്. മുൻപിലിരിക്കുന്ന യുവതിയുടെ കയ്യിൽ ടാറ്റൂ ചെയ്യുകയാണ് അവർ. ഇതിൽ എന്താണ് ഇത്ര വലിയ കാര്യം എന്നു ചോദിച്ചാൽ നിശ്ചയമായും പറയാം. ഇത് ചരിത്രം തന്നെയാണ്. ലോകത്ത് ഇതൊരു പുതിയ സംഭവമായിരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക രാജ്യത്ത് ഇത് ചരിത്രം തന്നെയാണ്.

പച്ചകുത്തുന്നത് വിശ്വാസ പ്രകാരം തെറ്റാണെന്നാണ് അഫ്ഗാനിലെ യാഥാസ്ഥിതിക മതപണ്ഡിതരുടെ വാദം. ആ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ടാറ്റൂ ആർടിസ്റ്റാണ് സോറായ ഷഹീദി. ‘എനിക്കു വേണമെങ്കിൽ ഈ ജോലി പുറം നാടുകളില്‍ പോയി ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പക്ഷേ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്റെ രാജ്യത്തു തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. കാരണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വനിതയായ മറ്റൊരു ടാറ്റൂ ആർടിസ്റ്റ് ഇല്ല.



27 വയസുള്ള ഷഹീദി ഇറാനിലും തുർക്കിയിലും തന്റെ ആർട്ട് വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ‘ടാറ്റൂ നിഷിദ്ധമാണെന്നാണ് ചില പുരോഹിതർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ട്. ടാറ്റൂ അനുവദനീയമാണെന്നാണ് ഒരുപക്ഷം പറയുന്നത്. കാബൂളിലെ യുവാക്കൾ ടാറ്റൂ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. കയ്യിലും കാലിലും കഴുത്തിലുമെല്ലാമാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും ടാറ്റൂ ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. പൂക്കളും പൂമ്പാറ്റയും ഡ്രാഗൻഫ്ലൈയുമെല്ലാമാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുടെ പേര് ടാറ്റ്യു ചെയ്യും. പക്ഷേ, ആണ്‍കുട്ടികൾ അരോചകമായ ചില ചിത്രങ്ങൾ ടാറ്റൂ ചെയ്യാനായി ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ഒരാൾ ശവകുടീരമാണ് ടാറ്റൂ ചെയ്തത്. ‘മരണത്തിന്റെ ദൂതൻ’ എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്.’ഷഹീദി പറയുന്നു.



2001 മുതൽ രാജ്യത്തെ കഠിനമായ യാഥാസ്ഥിതിക ചിന്തകൾക്ക് മാറ്റം സംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോലിചെയ്യുന്നതിൽ ഭയമില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

