‘രാക്ഷസ ഭക്ഷണ’ത്തിനു മുന്നിൽ പകച്ചിരുന്ന് പ്രിയങ്ക: ‘ഇത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും?’

നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്? അക്കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് ബോളിവുഡ് താരം പ്രിയങ്കാ ചോപ്ര. എന്നാൽ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള തന്റെ പ്രിയം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവമുണ്ടാകുമെന്ന് താരം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. തനിക്കു ലഭിച്ച ‘രാക്ഷസ ഭക്ഷണ’ത്തിനു മുന്നിൽ അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രിയങ്ക. ‘ഇത് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും?’ എന്നാണ് ആരാധകരോട് താരത്തിന്റെ ചോദ്യം.

തനിക്ക് ലഭിച്ച ‘രാക്ഷസ ഭക്ഷണ’ത്തിനു മുന്നിൽ അമ്പരന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രവും പ്രിയങ്ക സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചു. ഭക്ഷണം നിറച്ച വലിയ പ്ലേറ്റിനു മുന്നിൽ പകച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം. ഇറച്ചി, മുട്ട, സാലഡ് എന്നു വേണ്ട ഒരുമാതിരി എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഈ പ്ലേറ്റിലുണ്ട്. ഈ ഭക്ഷണം മുഴുവൻ കഴിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന ധർമസങ്കടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രിയങ്കയുടെ മുഖഭാവമാണ് ഫോട്ടോയിലുള്ളത്. ചിത്രം ഇതിനോടകം തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായികഴിഞ്ഞു.

ആരാധകരും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരായ സുഹൃത്തുക്കളുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് പ്രിയങ്കയുടെ ചിത്രത്തിനു താഴെ കമന്റുകളുമായി എത്തിയത്. ‘ഹഹഹ, നിനക്കിത് തീർച്ചയായും കഴിച്ചു തീർക്കാനാകും. വരൂ,പിസി, വന്ന് കഴിക്കൂ’ എന്നാണ് ‘ദ് വൈറ്റ് ടെഗർ’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ പ്രിയങ്കയോടൊപ്പം അഭിനയിച്ച രാജ്കുമാർ റാവു കമന്റ് ചെയ്തത്. സിനിമ നിർമാതാവായ അനുഭവ് സിൻഹ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ: ‘അൽപം കൂടുതലാണ്, ഞാൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു.’ ‘കുറച്ചു ഞങ്ങൾക്കു നൽകുമോ? നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം’ എന്നിങ്ങനെയാണ് ചില ആരാധകരുടെ കമന്റുകൾ.



English Summary: Priyanka Chopra Asks What To Do With This Giant Meal.