വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ പെൺകരങ്ങളിൽ; അഭിനന്ദിച്ച് ലോകം

ചരിത്രം രചിച്ച് ജോ ബൈഡനും കമല ഹാരിസും യുഎസില്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു പിന്നാലെ വനിതാ ലോകത്തിനു ലഭിച്ചതു സന്തോഷവാര്‍ത്ത. രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ ഇതാദ്യമായി വൈറ്റ് ഹൗസിലെ കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ചുമതലക്കാരായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു വനിതകളെ. കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ വിഭാഗത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകള്‍ മാത്രമായൊരു ടീം ഇതാദ്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.



വൈറ്റ് ഹൗസിലെ കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രീകള്‍ മാത്രം ഉള്‍പ്പെട്ട ടീമിനെ നിയോഗിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കാനുള്ള യത്നത്തില്‍, മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം വിപുലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഇവര്‍ സ്തുത്യര്‍ഹമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്: നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു.



തുടക്കത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ പിഴവ് ആരോപിച്ച് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് അധികാരക്കൈമാറ്റത്തിന്റെ നടപടികള്‍ വൈകിച്ചെങ്കിലും ഒടുവില്‍ പരാജയം സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ബൈഡന്‍ പ്രധാന പോസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ വിഭാഗത്തില്‍ സ്ത്രീകളെ മാത്രം നിയമിച്ചതിലൂടെ അമേരിക്ക എന്ന രാജ്യം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സ്ത്രീ-പുരുഷ സമത്വം എന്ന ആശയത്തിലുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് ബൈഡന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏഴു പേരെ നിയമിച്ചതില്‍ നാലു പേര്‍ വെളുത്ത വര്‍ഗത്തില്‍നിന്നുള്ളവരല്ല എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലുണ്ടായ വലിയ മാറ്റം എന്നാണ് ഇതിനെ നിയുക്ത വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.



വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ജെന്‍ സാക്കിക്കാണ്. ഏഴു പേരുള്ള ടീമിലെ ആറു പേരും കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ അമ്മാരാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. പ്രതിഭയുള്ളവരുടെ ടീമാണ് ഇതെന്ന് ജെന്‍ സാക്കി ട്വിറ്ററില്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും വിജയകരമായി നേരിട്ടവരും വിജയിച്ചവരുമാണിവര്‍. ഇവരുടെ കയ്യില്‍ കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ വിഭാഗം സുരക്ഷിതമായിരിക്കും എന്നും ജെന്‍ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

പ്രസ് സെക്രട്ടറിക്ക് ഭരണത്തില്‍ നിര്‍ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താന്‍ കഴിയും. പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളോടുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രതികരണം തയാറാക്കുന്നതും പ്രസ് സെക്രട്ടറി തന്നെയാണ്. അതിനാല്‍ നാളെ ബൈഡന്‍ ലോകത്തോടു പറയുന്ന എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും ജെന്‍ സാക്കിയുടെ ഇടപെടലുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. അമേരിക്കയെക്കുറിച്ച് ലോക രാജ്യങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ പോകുന്ന പ്രതിഛായയും പ്രസ് സെക്രട്ടറിയുടെ നടപടികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വ്യക്താവ് എന്നു തന്നെ പ്രസ് സെക്രട്ടറിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.

പരമാവധി വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയും അവ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കു ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരുടെ ജോലിയാണ്. പൊതുജനവും ഭരണവും തമ്മിലുള്ള പാലം എന്നു തന്നെ ഈ വിഭാഗത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.



ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം വളരെക്കുറിച്ച് പത്രസമ്മേളനങ്ങള്‍ മാത്രമേ നടത്താറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പല പത്രസമ്മേളനങ്ങളിലും തെറ്റായ വിവരങ്ങളും കള്ളങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നും ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നു. വനിതകള്‍ മാത്രമുള്ള പുതിയ ടീമിന്റെ സഹായത്തോടെ ബൈഡനും കമലയും പുതിയൊരു അധ്യായത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. അതെത്രമാത്രം ഫലവത്താകും എന്ന് അമേരിക്ക മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും ഉറ്റുനോക്കുന്നു.

