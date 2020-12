അന്ന് വരെ അയാളുടെ തുറിച്ചു നോട്ടം; പേടിസ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമായി; നടുങ്ങിയ അനുഭവം പറഞ്ഞ് യുവതി

പേടിസ്വപ്നങ്ങളില്‍ കണ്ട കാഴ്ച യാഥാര്‍ഥ്യമായതുപോലെയായിരുന്നു അത്. ഒരിക്കലും യാഥാര്‍ഥ്യമാകില്ലെന്നും വെറുമൊരു സ്വപ്നം മാത്രമാണെന്നും വിചാരിച്ച കാഴ്ച. രണ്ടാം നിലയിലെ ബാല്‍ക്കണിയിലൂടെ അപ്പാര്‍ട്മെന്റിലെ മുറിക്കകത്തേക്ക് കയറാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന അക്രമി. ആ കാഴ്ച കണ്ട് ഒരു നിമിഷം നടുങ്ങിയെങ്കിലും പെട്ടെന്നുതന്നെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിച്ചു യുഎസിലെ യുവതി. സ്വന്തം അനുഭവം അവര്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചതോടെ വായിച്ചവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു നിമിഷം കടന്നുപോയത് ഭിതിയുടെ മിന്നല്‍പ്പിണര്‍.



യുഎസില്‍ മേരിലാന്‍ഡില്‍ നിന്നുള്ള യുവതിക്കാണ് ദുരനുഭവം ഉണ്ടായത്. ഹന്നാ വിവേര്‍ട്ടി എന്നാണു യുവതിയുടെ പേര്. രണ്ടാം നിലയിലെ തന്റെ മുറിയില്‍ അവര്‍ ഒരു ഡാന്‍സ് വിഡിയോ റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണു സംഭവം. ബാല്‍ക്കണിയിലെ കതകിന്റെ ഭാഗത്ത് അവര്‍ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. പെട്ടെന്നുതന്നെ അടുത്തുപോയി പരിശോധിച്ച യുവതി ഞെട്ടിപ്പോയി. അപരിചിതനായ ഒരു പുരുഷന്‍ അവിടെ നില്‍ക്കുന്നു. അയാള്‍ വാതില്‍ തുറന്ന് അകത്തേക്കു പ്രവേശിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ശബ്ദമാണു കേട്ടത്.



ഒരു നിമിഷം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴേക്കും യുവതിക്ക് ആളെ പിടികിട്ടി. ദിവസങ്ങളായി തന്നെ തുറിച്ചുനോക്കുന്ന പുരുഷനാണ് അത്. മുറിയില്‍ നിന്നു പുറത്തേക്കുപോകുമ്പോഴും അകത്തേക്കു വരുമ്പോഴുമൊക്കെ അയാളെ ദൂരെനിന്നു കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അയാള്‍ അടുത്തുവരുമെന്ന് ഇതുവരെ അവര്‍ വിചാരിച്ചേയിട്ടില്ല. ദൂരെനിന്നു നോക്കുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് അയാള്‍ക്കെതിരെ അവര്‍ ഇതുവരെ പരാതി നല്‍കാതിരുന്നതും. അയാളോട് ഇതുവരെ ഹന്ന ഒരുവാക്കുപോലും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. നോട്ടം കൊണ്ടുതന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയുരുന്ന പുരുഷനാണയാള്‍. മാനസിക അസ്വസ്ഥ്യമുള്ള വ്യക്തി എന്നുമാത്രമാണ് ഇതുവരെ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. കൈകള്‍ പോക്കറ്റില്‍ തിരുകി അയാള്‍ ഹന്നയെത്തന്നെ നോക്കിനിന്നു. സ്പാനിഷ് ഭാഷയില്‍ അയാള്‍ എന്തോ പിറുപിറുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൂട്ടുകാരി എന്നാണ് അയാള്‍ പറയാന്‍ ശ്രമിച്ചതെന്ന് ഹന്നയ്ക്കു തോന്നി. നിങ്ങള്‍ക്കു തീര്‍ച്ചയുണ്ടോ എന്നവര്‍ അയാളോടു ചോദിച്ചു.



എന്തായാലും ധൈര്യം വീണ്ടെടുത്ത യുവതി അടിയന്തര ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വേഗം വിളിച്ചു. പൊലീസ് ഉടന്‍തന്നെയെത്തി. യുവാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നീട് ബാല്‍ക്കണി പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ യുവാവ് രണ്ടാംനിലയിലെ ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റ് കെടുത്തിയെന്നും വിളക്ക് തൂക്കിയിരുന്ന കേബിള്‍ മുറിച്ച് കയ്യില്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഹന്ന കണ്ടുപിടിച്ചു. ഹന്ന അയാളുടെ ചിത്രം എടുത്തുവെന്നും അതു പരിശോധിക്കാനാണ് എത്തിയതെന്നുമാണ് അയാള്‍ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞത്. എന്നുമാത്രമല്ല അയാളെ ഹന്ന മുറിയിലേക്കു ക്ഷണിച്ചുവെന്നും അയാള്‍ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു. യുവാവിന്റെ വാദങ്ങള്‍ തെറ്റെന്നു മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. പിന്നീട് പൊലീസ് യുവാവിനെ ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടു. വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ചു കടക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു എന്ന കുറ്റമാണ് യുവാവിനുമേല്‍ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: US Woman shares disturbing video of stalker breaking into her house through balcony door