മൊഹീന്ദറും, ജാംഗീറും; ഇതാ കർഷക സമരാഗ്നി പടർത്തുന്ന ആ മുത്തശ്ശിമാർ

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ കര്‍ഷക നയങ്ങളില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു കര്‍ഷകര്‍ തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്റെ അതിര്‍ത്തികള്‍ ഉപരോധിച്ചുനടത്തുന്ന സമരത്തില്‍ ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യമാകുകയാണ് രണ്ടു മുത്തശ്ശിമാര്‍. പഞ്ചാബിലെ ഭട്ടന്‍ഡ ജില്ലയില്‍നിന്നുള്ള മൊഹീന്ദര്‍ കൗറും ബര്‍ണാല ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള ജാംഗീര്‍ കൗറും. രണ്ടു പേര്‍ക്കും 80 വയസ്സു കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ തളര്‍ച്ചയില്ലാത്ത കര്‍ഷകരുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ പ്രതീകമാകുകയാണ് ഇരുവരും. സമരത്തില്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ക്കുള്‍പ്പെടെ പ്രചോദനമാകുന്നതും ഈ രണ്ടു മുത്തശ്ശിമാരുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ.



മൊഹീന്ദര്‍ കൗറിന്റെ കുടുംബം കൃഷി നടത്തുന്നത് 12 ഏക്കറിലാണ്. ഫത്തേഗര്‍ ജാന്‍ഡിയ ഗ്രാമത്തില്‍. ബോളിവുഡ് നടി കങ്കണ റനൗട്ട് ഈയിടെ ഈ മുത്തശ്ശിയെ പേരെടുത്തു വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ലക്ഷ്യം നേടും വരെ സമരം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി പ്രതിഷേധ പാതയില്‍ മുന്നോട്ടുതന്നെയാണു മൊഹീന്ദര്‍ കൗര്‍. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ബില്‍ക്കിസ് ബാനുവുമായാണ് കങ്കണ മുത്തശ്ശിയെ താരതമ്യം ചെയ്തത്. ബില്‍ക്കിസ് ബാനുവിനെ ടൈം മാഗസിന്‍ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തരായ 100 വനിതകളില്‍ ഒരാളായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.



നന്നായി കൂനുള്ള മൊഹീന്ദര്‍ പറയുന്നത് അവര്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി കൃഷി ചെയ്യുന്ന കുടുംബത്തില്‍നിന്നുള്ള ആള്‍ എന്നാണ്. ഈ പ്രായത്തിലും വീടിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മറ്റും ഞാന്‍തന്നെയാണ് നോക്കിനടത്തുന്നത്. ഒരു മാസം മുന്‍പും ഞാന്‍ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മുന്‍നിരയില്‍ തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ആരോ എടുത്ത ഫോട്ടോയിലൂടെയാണ് രാജ്യം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ബാദല്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിലും ഞാനും ഭര്‍ത്താവും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്കാണ് എന്റെ യാത്ര, കര്‍ഷക നിയമം മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ- മൊഹീന്ദര്‍ കൗര്‍ പറയുന്നു.



പണത്തിനു വേണ്ടിയാണു മൊഹീന്ദര്‍ സമരം നടത്തുന്നതെന്ന കങ്കണയുടെ ആരോപണത്തിനും മുത്തശ്ശിക്കു മറുപടിയുണ്ട്. എനിക്ക് ആരുടെയും പണം വേണ്ട. മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നതാണു ഞങ്ങളുടെ പതിവ്. മുത്തശ്ശിയുടെ മൂന്നു പെണ്‍മക്കളും മകനും വിവാഹിതരാണ്. കാട്ടുവ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നുള്ള ജാംഗീര്‍ കൗര്‍ സമരം നടത്തുന്നത് ഹരിയാന- ഡല്‍ഹി അതിര്‍ത്തിയിലാണ്.



ന്യായമായ അവകാശങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി സമരം നടത്തുന്ന മണ്ണിന്റെ മക്കള്‍ക്കൊപ്പമാണു ഞാന്‍. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ കേന്ദ്രം അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരാനാണു തീരുമാനം- ഒരേക്കറില്‍ ഭര്‍ത്താവിനൊപ്പം കൃഷി നടത്തുന്ന ജാംഗീര്‍ കൗര്‍ പറയുന്നു.

English Summary: Punjab: Two grannies turn into poster women of protests