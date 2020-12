അമ്മ എന്താ രക്ഷിതാവ് അല്ലേ? അപേക്ഷയിൽ കോളമില്ല; വൈറലായി ട്വീറ്റ്

എല്ലായിടത്തും വനിതാ സംവരണമാണെന്ന് ദിവസത്തിൽ പലവട്ടം പറയുന്നവർ ഇതൊന്നു കാണണം. ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ പലതിലും രക്ഷാകർത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടു കോളം മാത്രമാണ് കാണുക. അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ്. എത്രയൊക്കെ സമത്വം പറഞ്ഞാലും പുരുഷകേന്ദ്രീകൃത സമൂഹത്തിൽ തന്നെയാണ് ജീവിതമെന്ന് അടിവരയിട്ട് ഓര്‍മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി.

തൻവി എന്നു പേരുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് തന്റെ അനുഭവം സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയുടെ ചിത്രം സഹിതമാണ് തൻവിയുടെ ട്വീറ്റ്. രക്ഷാകർത്താവിന്റെ കോളത്തില്‍ അച്ഛന്റെയും ഭർത്താവിന്റെയും വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഈ സ്ഥലത്തിൽ അമ്മയുടെ കോളം കൂടി എഴുതിച്ചേർക്കുകയാണ് തൻവി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മയുടെ കോളം ഇല്ലാത്തതെന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടാണ് തൻവി ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.



Mummy ka column kyu nahi hai bhai. pic.twitter.com/8bCnPKXpSw — Tanvi Vij (@tanvivij92) December 7, 2020

തൻവിയുടേതിന് സമാനമായ സംശയം തങ്ങൾക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചിത്രത്തിന് പലരുടെയും കമന്റുകൾ. അച്ഛനെ രക്ഷാകർത്താവായി കാണുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മയ്ക്ക് ആ പദവി നൽകാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യവും പലരും ഉന്നയിക്കുന്നു. പലസർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ അപേക്ഷകളിലും അമ്മമാരും ഭാര്യമാരും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതി എത്രകാലം പിറകിലാണെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പലരും പറയുന്നു.

