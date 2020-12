പിതാവിന്റെ യൂണിഫോമിൽ കുഞ്ഞു പ്രിയങ്ക; വൈറൽ ചിത്രം ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ

സൗന്ദര്യ മത്സര വേദിയില്‍ നിന്ന് ബോളിവുഡില്‍ എത്തി ഹോളിവുഡിലും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച നടി പ്രിയങ്ക ചോപ്ര ഓര്‍മയില്‍ നിന്നു കണ്ടെടുത്ത ഒരു ചിത്രം ആരാധകര്‍ക്കു സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്തെ ചിത്രമാണ് ഇത്തവണ നടി സമൂഹ മാധ്യമത്തില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കരസേനയില്‍ ഡോക്ടറായിരുന്ന പിതാവിന്റെ യൂണിഫോമില്‍ അഭിമാനത്തോടെ നില്‍ക്കുന്ന കൊച്ചു പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ചിത്രം. നടിയുടെ അച്ഛന്‍ അശോക് ചോപ്ര 2013 ലാണ് കാന്‍സര്‍ ബാധിച്ചു മരിക്കുന്നത്.



ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പില്‍ പ്രിയങ്ക എഴുതുന്നു: എന്റെ ഉടന്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുസ്തകത്തില്‍ നിന്നുള്ളതാണ് ഈ ചിത്രം. കുട്ടിക്കാലത്ത് അച്ഛന്‍ വീട്ടിലുള്ളപ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൂണിഫോം അണിഞ്ഞുനടക്കുന്നതായിരുന്നു എന്റെ ഹോബി. അച്ഛനെപ്പോലെ വളര്‍ന്നു വലിയ ആളാകണം എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ എന്റെ മോഹം. അദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്റെ ആരാധനാപാത്രം. ഒരു കൊച്ചു പെണ്‍കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ സാഹസികതയോടുള്ള സ്നേഹം എന്നില്‍ വളര്‍ത്തിയതും അച്ഛന്‍ തന്നെ.



എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതിയതിന്റെ പിന്നാലെയായിരുന്നു ഞാന്‍. സാഹസികമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ഥിരം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിനു മുന്‍പ് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം. ആരും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നും. ഒന്നാമതെത്താന്‍ ഞാന്‍ എന്നും കൊതിച്ചു. ഇന്നും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും ആ ചിന്ത എന്നിലുണ്ട് ’.

അണ്‍ഫിനിഷ്ഡ് എന്നാണ് ഉടന്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുസ്തകത്തിന് പ്രിയങ്ക പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ബുക്കിന്റെ കവറുമായി നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രം ഈ ആഴ്ച ആദ്യം പ്രിയങ്ക പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ആദ്യത്തെ പുസ്തകം കയ്യില്‍ കിട്ടുന്ന നിമിഷം അമൂല്യമാണ്. എന്നാല്‍ പുസ്തകം ഇതുവരെ പൂര്‍ണമായി തയാറായിട്ടില്ല. ഇതു കവര്‍ മാത്രമാണ്. മറ്റൊരു പുസ്തകത്തില്‍ കവര്‍ ഇട്ടാണ് ഞാന്‍ ഈ ചിത്രം എടുത്തത്. അടുത്ത മാസം മാത്രമേ പുസ്തകം ലഭിക്കൂ. അതുവരെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ എനിക്കില്ല- പ്രിയങ്ക പറയുന്നു.

ജര്‍മനിയില്‍ ചിത്രീകരണത്തിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ പ്രിയങ്ക. അരവിന്ദ് അഡിഗയുടെ പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ദ് വൈറ്റ് ടൈഗര്‍ എന്ന നെറ്റ്‍ഫ്ലിക്സ് പരമ്പരയിലാണ് ഇനി പ്രിയങ്ക അഭനിയിക്കാന്‍പോകുന്നത്. ഹോളിവുഡില്‍ വി കാന്‍ ബി ഹീറോസ് എന്ന ചിത്രത്തിലും പ്രിയങ്ക അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്.

