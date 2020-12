വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് ലൈവായി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് യുഎസ് പ്രതിനിധി; സുരക്ഷിതം, കോവിഡിനെ ചെറുക്കും

കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവിന്റെ ആശങ്കയ്ക്കിടയിലും വാക്സീന്റെ ഗുണഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിലാണു ലോകം. വാക്സീൻ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായുള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചതോടെ മറ്റൊരു ആശങ്കയും ലോകത്തിനു നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാ‍ൽ വാക്സീൻ സുരക്ഷിതമാണെന്നും കോവിഡിനിനെ ചെറുക്കുമെന്നും തെളിയിക്കാൻ ഒരു വിഡിയോ തന്നെ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് യുഎസ് കോൺഗ്രസ് അംഗം അലക്സാണ്ടിയ ഓകോസിയോ കോർടെസ്. വാക്സീൻ ഡോസ് സ്വീകരിക്കാൻ ജനങ്ങളെ കൂടുതലായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കോർടെസ് താൻ വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്ന രംഗം പൂർണമായി ചിത്രീകരിച്ച് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

എനിക്കു യോജിക്കാനാവാത്ത ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയില്ല– കോർടെസ് സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. ഇന്നലെ ദേശീയ ആരോഗ്യ പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് വാസക്സീൻ ഡോസ് നൽകുന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. രംഗം പൂർണമായി ഞാൻ ചിത്രീകരിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടു ചോദിക്കാം. എനിക്കു കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ ഞാൻ തയാറാണ്– കോർടെസ് പറയുന്നു.

എത്രയും വേഗം അമേരിക്കൻ ജനത വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച് കോവിഡിൽ നിന്ന് മുക്തമാകണമെന്നാണ് കോർടെസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്വയം ഡോസ് സ്വീകരിക്കുന്ന രംഗം അവർ സാഹസികമായി ചിത്രീകരിച്ചത്. കൂടാതെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള തന്റെ ആരോഗ്യനില ജനത്തെ അറിയിക്കുമെന്നും കോർടെസ് ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 1, 3, 5 ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും കോർടെസ് ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത്.

കോർടെസിന്റെ വാക്സീൻ വിഡിയോ ഇതിനോടകം 7 ലക്ഷം പേരാണ് കണ്ടത്. വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നതു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഒരു ജനപ്രതിനിധി സ്വീകരിച്ച മാർഗം മിക്കവരുടെയും പ്രശംസ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ചിലർ മാത്രം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വാക്സീൻ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ നൽകാത്ത നടപടിയെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

