'എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ‍ഹോട്ടലില്‍ പൊലീസ് തടഞ്ഞുവച്ചതെന്ന് അറിയില്ല'; അറസ്റ്റ് വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് സൂസന്‍ ഖാന്‍

കോവിഡ് മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ച് ഹോട്ടലില്‍ ഒത്തുകൂടിയതിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന വാര്‍ത്ത നിഷേധിച്ച് ഫാഷന്‍ ഡിസൈനറും ബോളിവുഡ് നടന്‍ ഹൃത്വിക് റോഷന്റെ മുന്‍ ഭാര്യയുമായ സുസന്‍ ഖാന്‍ രംഗത്ത്. മുംബൈ ജെ ഡബ്ല്യൂ മാരിയട്ട് ഹോട്ടലിലെ ഡ്രഗണ്‍ ഫ്ലൈ ക്ലബില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി വൈകി പാര്‍ട്ടി സംഘടിപ്പിച്ചവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന വാര്‍ത്തയാണ് സൂസന്‍ നിഷേധിച്ചത്. അടുത്തിടെ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമില്‍ നിന്നു വിരമിച്ച സുരേഷ റെയ്ന ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ അറസ്റ്റിലായെന്ന് വ്യാപകമായി വാര്‍ത്ത പ്രചരിപ്പിരുന്നു. എന്നാല്‍ മൂന്നു മണിക്കൂര്‍ കാത്തിരിക്കാന്‍ തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട പൊലീസ് രാവിലെ ആറുമണിയോടെ വിട്ടയച്ചെന്നും സൂസന്‍ പറയുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് സൂസന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 34 പേര്‍ അറസ്റ്റിലായെന്ന വാര്‍ത്ത പ്രചരിച്ചത്. സുഹൃത്തിന്റെ ജന്‍മദിന പാര്‍ട്ടിക്കുവേണ്ടിയാണ് താന്‍ ക്ലബില്‍ എത്തിയതെന്നണ് സൂസന്റെ വിശദീകരണം. അപ്രതീക്ഷിതമായി പൊലീസ് അവിടെ എത്തുകയായിരുന്നു. അര്‍ധരാത്രി 2.30 നാണ് പൊലീസ് എത്തിയത്. മാനേജര്‍മാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളര്‍ പൊലീസിനെ കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതോടെ ഞങ്ങളോട് കാത്തുനില്‍ക്കാന്‍ പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുലര്‍ച്ചെ ആറു മണിക്ക് ഞങ്ങളെ പോകാന്‍ അനുവദിച്ചു. അറസ്റ്റ് നടന്നു എന്ന മാധ്യമ വാര്‍ത്തകള്‍ തീര്‍ത്തും തെറ്റും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണ്- സൂസന്‍ പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ‍ഞങ്ങളെ ഹോട്ടലില്‍ പൊലീസ് കാത്തുനിര്‍ത്തിയതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. കോവിഡ് കാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പരിരക്ഷിക്കുന്ന മുംബൈ പൊലീസിന്റെ ശ്രമങ്ങളോട് എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനമുണ്ട്. അധികാരികളുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളുമായും ഞാൻ സഹകരിക്കുന്നുമുണ്ട്- സൂസന്‍ പറയുന്നു.

രാത്രി കര്‍ഫ്യൂ നിലവിലുണ്ടെന്ന വിവരം താരങ്ങള്‍ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നും ഇതാണു പ്രശ്നമായതെന്നുമാണ് മറ്റൊരു വിശദീകരണം. എന്നാല്‍, ഗുരുരന്ധാവ, ക്രിക്കറ്റ് താരം സുരേഷ് റെയ്ന എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നും ജാമ്യത്തില്‍ വിട്ടെന്നുമാണ് സഹര്‍ പൊലീസ് പറയുന്നത്. മുംബൈയില്‍ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ പ്രദേശത്ത് 15 ദിവസത്തേക്കാണ് രാത്രി കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയതരം കൊറോണ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചു വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ പൊലീസ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം ശക്തമാക്കിയത്.

English Summary: Sussane khan Speculation that there were arrests completely incorrect